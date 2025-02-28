Рыбы в XVII-XVIII веках украинцы ели гораздо больше, чем мяса: что готовили простые люди и казацкая старшина

В домодерной Украине рыба была не просто едой, а маркером социального статуса и необходимым элементом рациона во время православных постов, которые занимали три четверти года

Рыба всегда была неотъемлемой частью украинской кухни, особенно в контексте религиозных традиций. В XVII-XVIII веках, когда большинство года приходилось на песни, рыбные блюда становились спасительными для населения.

Исторические документы свидетельствуют о разнообразии как видов рыбы, так и способов ее приготовления. От простой тарани для рабочих до изысканной осетрины на праздничных столах выбор действительно поражал.

Рыба в домодерной Украине

В XVII-XVIII веках, когда православное население Приднепровья строго соблюдало посты, рыба становилась одной из основных составляющих питания. Как отмечает историк Вадим Назаренко, в постные дни рыбные блюда были привычным явлением на столах украинцев.

"Четвертая же часть на всяком году дней скоромных, а три части также найдут нескоромных, прето рыб христианам нужно больше всегда чем мяса…"

Упоминания о рыбе находим и в описании украинской свадьбы 1777 года. Там среди расходов отмечены средства на рыбу для гостей, и в описании пасхальной корзины 1786 года, в которую, кроме традиционных блюд, входила также жареная рыба.

Разнообразие рыбных блюд

Украинцы потребляли разнообразные виды рыбы: от обыкновенной щуки до импортной сельди и осетрины. В "Энеиде" Иван Котляревский упомянут осетрину, бабу-шарпанину, уху, тараню и сельди. Николай Маркевич писал о борще с рыбой, вьюнах с хреном, толчениках из щуки или карася, а также о различных способах приготовления тарани.

Цена на рыбу зависела от ее вида. Яков Маркович в 1755 году заплатил 55 копеек за 1000 шт. тарани, приобретенной для рабочих. Для себя же он покупал дорогие виды рыбы: осетров, белугу, голландских сельдей и икру. В дневнике священнической семьи Кирнецких из села Ховзовка возле Путивля, в 1788 году есть запись о покупке в Глухове на Троицу 10 лещей за 40 копеек и 20 штук тарани за 7 копеек.

Ловить или покупать?

Рыбу ловили в реках и прудах, а также покупали на ярмарках. Афанасий Шафонский в конце XVIII века писал, что в Днепре "ловится достаточно осетров, сомов, белуг, стерлядей, карпов, сазанов, севрюг и другой разной мелкой рыбы". Запорожские казаки вели рыбную торговлю, а чумаки развозили рыбу по городам и селам Гетманщины.

Рыба как символ уважения

Блюдами из рыбы не стеснялись угощать гостей. Архидьякон Павел Алепский вспоминал, что у Богдана Хмельницкого его угощали именно рыбой. Элитные виды рыбы часто использовали в качестве подарка или взятки.

Как видим, рыба играла немаловажную роль в рационе украинцев в XVII-XVIII веках. Она была не только источником пищи во время постов, но и символом гостеприимства и уважения. Хотя сейчас у нас есть доступ к большему количеству продуктов, стоит помнить о богатых рыбных традициях нашей кухни.

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