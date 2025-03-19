В Курской области ВСУ удерживают россиян на укрепленных позициях: узнайте о текущей ситуации (карты боевых действий)

Зеленский подтвердил, что Силы обороны не находятся в окружении

В Курской области войскам России не удалось окружить позиции украинских бойцов. За 19 марта произошло 13 атак противника на этом направлении, однако большинство из них ВСУ успешно отбили.

Как сообщает "Медуза", армия РФ не смогла окружить ВСУ в Курской области, хотя почти вытеснила украинские войска из этого региона.

Карта боев по состоянию на 19 марта:

Фото: DeepState Фото: DeepState

Отмечается, что Силы обороны почти покинули свой плацдарм в Курской области, в то же время, нашим подразделениям удалось избежать масштабного окружения российскими войсками.

В Институте по изучению войны (ISW) поделились картой боевых действий на Курском направлении.

Бои в Курской области, фото: ISW

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские воины на Курском направлении "выполняют задачу, как это нужно для Украины". Он также подтвердил, что угрозы окружения там нет.

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение 19 марта украинские военные отразили 9 атак россиян, еще 4 — продолжаются.

"Авиация противника на этом направлении нанесла 7 авиаударов, сбросив при этом 8 управляемых авиабомб", — добавили в учреждении.

Напомним, что операция Украины в Курщине может сыграть решающую роль в переговорах, ведь регион, возможно, станет нашим "козырем".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зеленский высказался о ситуации на Курщине, потому что эта операция спасла Покровск.