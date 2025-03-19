У Курській області ЗСУ утримують росіян на укріплених позиціях: дізнайтеся про поточну ситуацію (карти бойових дій)

Зеленський підтвердив, що Сили оборони не перебувають в оточення

У Курській області військам Росії не вдалося оточити позиції українських бійців. За 19 березня відбулося 13 атак противника на цьому напрямку, проте більшість із них ЗСУ успішно відбили.

Як повідомляє "Медуза", армія РФ не змогла оточити ЗСУ в Курській області, хоча майже витіснила українські війська з цього регіону.

Карта боїв станом на 19 березня:

Фото: DeepState Фото: DeepState

Зазначається, що Сили оборони майже покинули свій плацдарм у Курській області, водночас нашим підрозділам вдалося уникнути масштабного оточення російськими військами.

В Інституті з вивчення війни (ISW) поділилися картою бойових дій на Курському напрямку.

Бої в Курській області, фото: ISW

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські воїни на Курському напрямку "виконують завдання, як це потрібно для України". Він також підтвердив, що загрози оточення там немає.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 19 березня українські військові відбили 9 атак росіян, ще 4 — тривають.

"Авіація противника на цьому напрямку завдала 7 авіаударів, скинувши при цьому 8 керованих авіабомб", — додали в установі.

Нагадаємо, що операція України на Курщині може відіграти вирішальну роль у переговорах, адже регіон, можливо, стане нашим "козирем".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський висловився про ситуацію на Курщині, тому що ця операція врятувала Покровськ.