Угрозы оцепления ВСУ нет? Умеров сделал заявление о ситуации в Курской области (карта)

Он рассказал, где сейчас ВСУ

Окружение украинской армии в Курской области является ложной информацией. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Силы обороны провели передислокацию на более выгодные рубежи.

Об этом Умеров в эфире телеканала Fox News. Ведущий спросил главу Минобороны Украины о ситуации в Курской области и может ли этот регион стать темой переговоров между Украиной и Россией.

Умеров отметил, что Силы обороны продолжают оборонные действия и контролируют значительную территорию противника. По его словам, для сохранения сил командование провело плановую передислокацию бойцов на более выгодные оборонные позиции.

"Пока ни одно подразделение не в окружении. А заявления о "тысячах окруженных военных" ложны. Похожую информацию россияне в прошлом году распространяли во время саммита БРИКС, но тогда это не подтвердилось. Следовательно, это продолжение пропаганды", — заявил Умеров.

Министр также добавил, что ВСУ продолжают активную оборонную операцию с наступательными действиями на флангах врага, чтобы предотвратить вторжение на территорию Украины.

Что предшествовало

В воскресенье, 16 марта, в сети писали, что украинские войска могли выйти из Суджи Курской области, где в течение многих месяцев проводилась операция. Хотя официальных заявлений об этом нет, новые карты от Генштаба косвенно подтверждают эту информацию.

До этого писали, что Владимир Путин впервые с начала Курской операции ВСУ якобы посетил область. При этом он даже натянул военную форму.

Бои в Курской области — что известно

Напомним, что Силы обороны Украины приступили к операции в Курской области 6 августа 2024 года. Украинские войска поначалу взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области. В результате российских контратак часть территории была потеряна.

С тех пор прошло полгода. Каких успехов добились ВСУ и какие потери россиян — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.

Еще в феврале россияне усилили наступление, чтобы вытеснить ВСУ из Курской области. В марте ситуация обострилась. Россияне заявили о якобы оцеплении украинских войск, но Генштаб ВСУ и президент Владимир Зеленский опровергали эту информацию.