ВСУ вышли из Суджи. Что сейчас происходит в Курской области (карта)

За последние сутки на Курском направлении произошло 19 боестолкновений

Украинские войска могли выйти из Суджи Курской области, где в течение многих месяцев проводилась операция. Хотя официальных заявлений об этом нет, свежие карты от Генштаба косвенно подтверждают эту информацию.

На картах боев, которые появились в пресс-службе ГШ от 15 и 16 марта, можно заметить, что Суджа уже не находится под контролем украинских военных.

Отмечается, что за последние сутки на Курском направлении произошло 19 боестолкновений. Противник нанес 34 авиаудара, скинув 63 управляемые бомбы. Кроме того было совершено 243 артиллерийских обстрела, пять из которых — из реактивных систем залпового огня.

При этом, украинский аналитический OSINT-проект DeepState вечером 15 марта написал, что враг оккупировал Суджу, Рубанщину и Новолюбовку. На соответствующих картах видно, что эти территории уже под контролем россиян.

Что известно об операции в Курской области

Силы обороны Украины приступили к операции в Курской области 6 августа 2024 года. Украинские войска поначалу взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области, однако в результате российских контратак часть территории была потеряна.

С начала Курской операции (с 6 августа 2024 года по сегодняшний день) общие потери российских войск составляют более 54,9 тыс. человек. Из них: безвозвратные — более 22,2 тыс., санитарные — 31,8 тыс., пленные — 942 человека.

Также поражено или уничтожено около 2,1 тыс. единиц военной техники и вооружений россиян. В частности, 90 танков, 654 боевые бронемашины, пять РСЗО, два средства ПВО, один самолет, два вертолета, более 1100 авто, 28 единиц спецтехники и почти полторы тысячи дронов.

Российская авиация осуществила беспрецедентное количество ударов по территории собственной области и в результате авиаударов по городу Суджа, этот населенный пункт почти полностью разрушен.

В марте российские войска сумели добиться успехов в продвижении в Курской области. В Институте изучения войны считают, что именно решение Белого дома по прекращению обмена разведданными с Украиной могло иметь разрушительные последствия для украинских защитников.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что происходит в Курской области.