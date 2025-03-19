В Дубае загадочно пропала 20-летняя модель из Украины: ее нашли в тяжелом состоянии (фото)

Девушка перенесла три операции и не может говорить

Украинская модель Мария Ковальчук загадочно пропала в Дубае в начале марта этого года. За девять дней родственники и друзья не могли выйти с девушкой на связь. Родные даже предполагали, что она могла стать жертвой сексуального рабства.

Сегодня, 20 марта, 20-летнюю девушку обнаружили в больнице без документов и мобильного телефона. Она находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила ее мама — Анна Ковальчук.

Известно, что она перенесла три операции и пока не может говорить. В местной полиции завели уголовное дело об исчезновении.

Согласно имеющейся информации, 9 марта Мария была на вечеринке с двумя мужчинами, представившимися как представители модельного бизнеса. На следующий день она сообщила матери, что останется у них на ночь. Уже 11 марта она должна была вылететь в Таиланд, но больше не выходила на связь.

Сообщается, что Мария прибыла в Дубай 15 февраля, работала моделью и участвовала в международной акции "Boris for Peace!", посвященной политологу Борису Кагарлыцкому, которого в России осудили на 5 лет по обвинению в "оправдании терроризма".

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