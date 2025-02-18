Китай выразил официальную позицию насчет переговоров по завершению войны в Украине

В Китае сказали, что будут способствовать переговорам

Китай, который до сих пор придерживался формальной нейтральности войны в Украине, несмотря на фактическую поддержку России, заявил о готовности способствовать мирным переговорам. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван Е.

Об этом китайский дипломат заявил Совбезу ООН, передает Reuters. "Китай поддерживает все усилия, направленные на мирные переговоры о войне в Украине", — цитирует издание его слова.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде состоялась встреча между представителями США и России без участия украинской стороны. Американскую делегацию представляли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Виткофф, советник по нацбезопасности Майк Уолц и глава ЦРУ Джон Рэтклифф. С российской стороны присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров стороны договорились о создании механизма консультаций и назначении специальных команд для работы по Украине. В Госдепартаменте США подчеркнули, что одной встречи недостаточно для разрешения конфликта, однако считают переговоры важным шагом.

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на переговоры во время открытия нового украинского посольства в Анкаре. "Если в начале полномасштабного вторжения мы не согласились на ультиматумы, то почему кто-то думает, что сейчас мы это сделаем?" – подчеркнул он. Зеленский подчеркнул, что Украина не будет принимать никаких решений без собственного участия в переговорах.

Ранее также "Телеграф" писал, что Китай хочет устроить саммит Трампа и Путина, однако есть "но". В США и Европе это предложение было воспринято скептически.