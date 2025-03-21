С больными почками не призывают. Какие болезни освобождают от мобилизации

Важно подтвердить свой диагноз на ВВК

Мобилизации в Украине не подлежат некоторые категории мужчин по состоянию здоровья. В частности, не призывают граждан, которые имеют серьезные заболевания почек и мочеполовой системы.

Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Согласно действующему законодательству, освобождение от мобилизации могут получить мужчины, которые имеют:

почечная недостаточность IV-V стадии из-за гломерулярных и тубулоинтерстициальных заболеваний почек — нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии ;

; болезни почки, мочеточника, мочевого пузыря и уретры со значительными нарушениями функций — обструктивная уропатия, гидронефроз, пионефроз, мочекаменная болезнь (камни в почках), киста почки, цистит, уретрит, стриктура уретры и другие.

Также не подлежат призыву граждане, страдающие болезнями мужских половых органов со значительными нарушениями функций:

гиперплазия, аденома и миома простаты;

воспалительные и другие болезни мужских половых органов.

Стоит отметить, что отсутствие одной почки без серьезных нарушений функций не помешает призвать мужчину на военную службу.

Как подтвердить диагноз

Чтобы получить освобождение от мобилизации, нужно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая на основании медицинских выводов определяет степень пригодности к службе. Если заболевание отвечает требованиям приказа, комиссия дает соответствующий вывод о непригодности.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с артритом. Не подлежат призыву граждане с некоторыми заболеваниями суставов, костей и мышц.