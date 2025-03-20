Могут ли вас мобилизовать с больными суставами
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Не подлежат призыву люди, которые болеют артритом
По состоянию здоровья некоторые военнообязанные граждане могут быть освобождены от мобилизации. В частности, это касается мужчин, которые имеют серьезные заболевания суставов, костей и мышц.
Согласно приказу Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года, не подлежат призыву на военную службу граждане, имеющие инфекционные артропатии с устойчивыми и значительными изменениями, а именно гнойные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера.
Признать непригодным могут со следующими болезнями:
- воспалительные полиартропатии со значительным нарушением функций — ревматоидный артрит, васкулит и бурсит, синдром Фелти, болезнь Стилла, кристаллические, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра;
- системные болезни соединительной ткани со значительным нарушением функций — полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезни Бехнот
- тяжелая форма анкилозирующего спондилоартрита.
Также не призывают на службу мужчин, имеющих:
- артрозы и другие поражения суставов со значительными нарушениями функций;
- болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий со значительными нарушениями функций;
- остеопатии и хондропатии со значительными нарушениями функций (остеопороз, остеомаляция, замедление слома перелома, стрессовые переломы,
- фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета и другие);
- приобретенные деформации и дефекты пальцев и конечностей со значительными нарушениями функций;
- двусторонняя ампутация конечностей на любом уровне или односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше уровня верхней трети голени;
- болезни позвоночника со значительными нарушениями функций (искажение, остеохондроз, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков и т.п.).
Как подтвердить непригодность к службе
Для получения освобождения от мобилизации необходимо пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая подтвердит наличие соответствующих медицинских показаний. При осмотре учитываются документально подтвержденные медицинские заключения, которые должны быть предоставлены комиссии.
Пройдя медосмотр и получив заключения о непригодности, мужчина освобождается от мобилизации, однако важно помнить, что решение ВВК должно основываться на четко подтвержденных диагнозах.
Ранее "Телеграф" писал, с какими болезнями сердца не мобилизуют. Призыву не подлежат мужчины с гипертонией и цереброваскулярными болезнями со значительными нарушениями функций.