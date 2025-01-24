Мобилизуют ли с астигматизмом: какие болезни глаза освобождают от призыва
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Подтвердить диагноз военнообязанный должен на военно-врачебной комиссии
В Украине идет общая мобилизация, но есть категории граждан, которые освобождены от призыва из-за состояния здоровья. К таковым относятся мужчины с серьезными глазными заболеваниями.
Это регламентировано приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 года. Среди заболеваний, служащих основанием для освобождения от мобилизации:
- выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;
- выраженные болезни склеры, роговицы: рубцы и помутнение радужки, цилиарного тела, все виды катаракты кристаллика, сосудистой оболочки; с прогрессирующим понижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах;
- болезни стекловидного тела и глазного яблока;
- неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;
- отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах.
Также не подлежат мобилизации мужчины, имеющие:
- все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;
- стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;
- близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;
- остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;
- отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.
Напоминаем, что для освобождения от мобилизации военнообязанный должен пройти медицинское освидетельствование в военно-врачебной комиссии (ВВК). Решение о непригодности к военной службе принимается из выводов медицинских специалистов, оценивающих степень тяжести болезни и ее влияние на общее состояние здоровья.
Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать с плохим слухом. ВВК может признать мужчину непригодным в определенных случаях.