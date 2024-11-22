С какими врожденными пороками мужчин исключают из учета ТЦК
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Подтвердить диагноз нужно на ВВК
Несмотря на общую мобилизацию, некоторые категории граждан не призывают на военную службу. В частности, непригодных по состоянию здоровья.
Не мобилизуют мужчин с какими-либо пороками развития, хромосомными нарушениями и деформацией. Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024г.
Исключить из воинского учета могут, если у мужчины:
- врожденный порок развития нервной системы;
- врожденный порок развития глаза, уха, лица и шеи;
- врожденный порок развития системы кровообращения;
- врожденный порок развития органов дыхания;
- щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;
- телеокия;
- врожденный порок развития половых органов;
- врожденный порок развития мочевой системы;
- врожденный порок развития и деформации костно-мышечной системы;
- другие врожденные пороки развития;
- хромосомные аномалии.
Для получения освобождения от призыва необходимо пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая подтвердит диагноз и определит степень пригодности. Для необходимости предоставить медицинские документы, подтверждающие наличие заболевания. После чего можно получить заключение ВВК о непригодности к службе.
Следует отметить, что исключенные из воинского учета лица не подлежат мобилизации даже во время действия военного положения. По новым правилам у них не забирают военно-учетный документ, а ставят там соответствующую отметку.
Напомним, на военную службу не берут людей с нарушениями эндокринной системы, питания и обмена веществ. Среди болезней, которые могут стать основанием для признания лица непригодным к военной службе:
- болезни щитовидной железы;
- все типы сахарного диабета;
- нарушение других эндокринных желез.
Также в перечень входят люди с нарушением обмена веществ, в том числе имеющие любой вид ожирения со значительными нарушениями функций организма. Эти заболевания освобождают от обязанности прохождения военной службы.
Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с бронхиальной астмой. Основанием для признания гражданина непригодным к военной службе могут служить болезни органов дыхания.