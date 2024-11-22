С какими врожденными пороками мужчин исключают из учета ТЦК

Подтвердить диагноз нужно на ВВК

Несмотря на общую мобилизацию, некоторые категории граждан не призывают на военную службу. В частности, непригодных по состоянию здоровья.

Не мобилизуют мужчин с какими-либо пороками развития, хромосомными нарушениями и деформацией. Это предусмотрено приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024г.

Исключить из воинского учета могут, если у мужчины:

врожденный порок развития нервной системы;

врожденный порок развития глаза, уха, лица и шеи;

врожденный порок развития системы кровообращения;

врожденный порок развития органов дыхания;

щель губы и неба и другие врожденные пороки развития органов пищеварения;

телеокия;

врожденный порок развития половых органов;

врожденный порок развития мочевой системы;

врожденный порок развития и деформации костно-мышечной системы;

другие врожденные пороки развития;

хромосомные аномалии.

Для получения освобождения от призыва необходимо пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая подтвердит диагноз и определит степень пригодности. Для необходимости предоставить медицинские документы, подтверждающие наличие заболевания. После чего можно получить заключение ВВК о непригодности к службе.

Следует отметить, что исключенные из воинского учета лица не подлежат мобилизации даже во время действия военного положения. По новым правилам у них не забирают военно-учетный документ, а ставят там соответствующую отметку.

Напомним, на военную службу не берут людей с нарушениями эндокринной системы, питания и обмена веществ. Среди болезней, которые могут стать основанием для признания лица непригодным к военной службе:

болезни щитовидной железы;

все типы сахарного диабета ;

; нарушение других эндокринных желез.

Также в перечень входят люди с нарушением обмена веществ, в том числе имеющие любой вид ожирения со значительными нарушениями функций организма. Эти заболевания освобождают от обязанности прохождения военной службы.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать мужчину с бронхиальной астмой. Основанием для признания гражданина непригодным к военной службе могут служить болезни органов дыхания.