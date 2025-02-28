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Астма, язва и не только. Какие болезни освобождают от мобилизации в марте

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Медкомиссия
Медкомиссия. Фото Коллаж "Телеграфа"

Некоторым гражданам необязательно проходить ВВК

Отсрочку или освобождение от мобилизации можно получить по состоянию здоровья. Это касается, в частности, людей с инвалидностью, включая третью группу.

14 февраля 2025 года Кабинет Министров Украины внес изменения в процедуру мобилизации, согласно которым лица с инвалидностью больше не направляются на военно-врачебную комиссию (ВВК) для повторного прохождения медицинского осмотра. Пишет портал NV.

Документы людей с бессрочным статусом инвалидности остаются без необходимости прохождения новых проверок. А для других лиц с установленной инвалидностью, у которых срок повторного досмотра приходится на период изменений, он автоматически продлевается на 6 месяцев.

Могут ли мобилизовать людей с инвалидностью

Согласно обновленному Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане с инвалидностью I, II и III групп не подлежат принудительному призыву. Однако они могут добровольно вступить в армию по контракту.

Кроме этого, отсрочку могут получить военнообязанные, имеющие жену или мужа с III группой инвалидности, если:

  • инвалидность вызвана онкологическим заболеванием;
  • отсутствуют конечности, кисти, стопы ног или один из четных органов;
  • диагностировано психическое расстройство, церебральный паралич или паралитические синдромы.

Какие болезни дают право на отсрочку

Третья группа инвалидности предоставляется лицам с умеренными ограничениями трудоспособности, которые нуждаются в частичной помощи или имеют хронические заболевания.

К таким болезням относятся:

  • заболевания внутренних органов – гастрит, язвенная болезнь, бронхиальная астма, гипертония средней степени;
  • неврологические нарушения – легкая форма рассеянного склероза, невралгия без серьезных двигательных нарушений;
  • ортопедические проблемы – легкие формы артрита, артроза, деформации позвоночника или конечностей;
  • эндокринные заболевания – сахарный диабет в стадии компенсации, гипотиреоз без осложнений;
  • психические расстройства – легкие формы депрессии, тревожные состояния, шизофрения в стойкой ремиссии.

Что делать для получения отсрочки

Для подтверждения статуса непригодности или получения отсрочки необходимо:

  • предоставить справку об инвалидности в ТЦК;
  • получить заключение медицинской комиссии (если инвалидность еще не подтверждена официально);
  • подать документы через ЦНАП или электронный кабинет военнообязанного.

Еще раз отметим, что в 2025 года для людей с хроническими заболеваниями и инвалидностью III группы действует освобождение от мобилизации, а их документы остаются действительными без необходимости прохождения дополнительных медкомиссий.

Ранее "Телеграф" писал, кого не мобилизуют из-за проблем со зрением. Временно непригодными считаются мужчины, перенесшие острые глазные заболевания или хирургическое лечение.

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#Инвалидность #Мобилизация #ВВК #Хвороби