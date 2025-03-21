Мужчина подвернул ногу и не пришел в ТЦК: как суд наказал его за неявку по повестке

Военнообязанный ранее имел контузии, поэтому его не брали в воинские части

За уклонение от призыва на военную службу судили мужчину в Сумской области. Обвиняемый не явился в ТЦК и СП по "боевой" повестке.

Об этом стало известно из приговора Роменского горрайонного суда. По материалам дела, 38-летний мужчина, ранее признанный пригодным к военной службе, получил повестку на отправку в воинскую часть 23 октября 2024 года, но без уважительных причин не прибыл на сборный пункт.

Через месяц, 26 ноября 2024, ему повторно пытались вручить мобилизационное распоряжение. Однако мужчина отказался получать повестку, мотивируя это тем, что не мог собрать вещи. Он также утверждал, что накануне подвернул ногу, из-за чего не мог явиться в ТЦК, но в больницу по этому поводу обратился только через сутки.

На судебном заседании мужчина признал свою вину. Также он отметил, что пытался попасть в несколько воинских частей, но его не взяли из-за предыдущих контузий, полученных во время боевых действий в 2015-2018 годах.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины – уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Обвиняемый получил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, что на Днепропетровщине судили мужчину, который получил повестку, подписал ее и не явился в назначенное время в ТЦК и СП.

Мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе. Однако на следующий день вместо прибытия на отправку в воинскую часть он проигнорировал повестку без уважительных причин. Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации.

Ранее "Телеграф" писал, что в Винницкой области срок получил мужчина, который отказался от мобилизации из-за страха погибнуть на войне.