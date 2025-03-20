Мужчина отказался от мобилизации из-за плохого зрения: что решил суд

ВВК признала мужчину пригодным к службе в тылу

За уклонение от мобилизации был осужден мужчина в Запорожье. Военнообязанный получил повестку, но, ссылаясь на проблемы со здоровьем, отказался идти на службу.

Об этом стало известно из приговора Хортицкого районного суда. По материалам дела, 38-летний местный житель, имея статус военнообязанного, получил "боевую" повестку.

Перед этим он прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), которая признала его пригодным к службе в подразделениях обеспечения, логистики и охраны. Однако мужчина отказался от мобилизации, утверждая, что имеет серьезные проблемы со зрением.

На суде обвиняемый заявил, что с детства плохое зрение из-за сложного астигматизма, косоглазия и частичной атрофии зрительного нерва. По его словам, из-за этих заболеваний он не может выполнять военные обязанности. Также он подчеркнул, что при прохождении ВВК медицинские обследования были неполными и ненадлежащими.

Несмотря на это, врачи подтвердили, что состояние его здоровья не препятствует службе в тыловых подразделениях обеспечения, не связанных с боевыми действиями. Сам обвиняемый ранее не получал инвалидности и не обращался к врачам по поводу коррекции зрения.

Суд признал мужчину виновным в умышленном уклонении от мобилизации по статье 336 УК и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, что на Днепропетровщине судили мужчину, который получил повестку, подписал ее и не явился в назначенное время в ТЦК и СП.

Муж прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к военной службе. Однако на следующий день вместо прибытия на отправку в воинскую часть он проигнорировал повестку без уважительных причин. Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации.

Ранее "Телеграф" писал, что на Полтавщине осудили мужчину за неявку по "боевой" повестке. Он прошел медицинское освидетельствование, признавшее его пригодным к военной службе. Однако мужчина не явился в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть.