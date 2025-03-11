Уклонился от мобилизации через религию: на Полтавщине судили офицера запаса

Мужчина пояснил, что брать оружие в руки не позволяет вера

В Горишних Плавнях в Полтавской области состоялся суд над мужчиной, который отказался от мобилизации. Старший лейтенант запаса получил три года тюрьмы за уклонение от военной службы.

Об этом стало известно из приговора суда. Следствие выяснило, что в июне 2022 года мужчина получил повестку с требованием явиться в воинскую часть, но на службу так и не пришел.

Во время суда он объяснил, что это противоречит его религиозным убеждениям: мол, брать оружие в руки не позволяет вера. Еще в 2014 году он просил о возможности альтернативной службы, но ему было отказано. Ситуация повторилась и в 2022 году – ТЦК не дал согласия на альтернативную службу.

По словам обвиняемого, когда он пытался объяснить свою позицию в военкомате, там на него давили и называли "сектантом". В суде он рассказал, что готов исполнять обязанность перед государством, но только на невоенной службе, не связанной с использованием оружия.

Свидетели подтвердили, что действительно он верующий человек и активно помогает людям в реабилитационном центре. Он занимался волонтерской деятельностью и поддерживал нуждающихся. Несмотря на это суд решил, что его религиозные взгляды не являются основанием для отказа от мобилизации.

Сам обвиняемый свою вину признал, но продолжает настаивать, что готов служить на альтернативной службе, а не с оружием в руках. Его адвокат просил назначить более мягкое наказание.

Однако суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и назначил ему три года лишения свободы. До вступления приговора в законную силу он будет оставаться под домашним арестом с 22:00 до 06:00.

Приговор суда

Ранее "Телеграф" писал, что на Полтавщине судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он объяснил, что не пошел служить, потому что испугался за свою жизнь.