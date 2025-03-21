Этот привычный жест водителей карается законом: почему не стоит включать "аварийку" в благодарность
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Водители рискуют штрафом из-за "аварийки" — что нужно знать?
Автомобильная культура в Украине имеет глубокие традиции, но не всегда соответствует букве закона. Некоторые привычные для водителей жесты вежливости, в том числе использование аварийной сигнализации для благодарности или извинения, могут привести к штрафу или даже лишению водительских прав.
В соответствии с пунктом 9.9 Правил дорожного движения Украины существуют определенные ситуации, в которых водители обязаны использовать аварийную световую сигнализацию. Давайте рассмотрим, в каких случаях ее следует включать.
Когда аварийка – нарушение?
Многие водители используют "аварийку" как знак благодарности или прощения на дороге. Однако согласно правилам дорожного движения такое использование категорически запрещено.
Согласно пункту 9.9 ПДД, аварийная сигнализация разрешена только в следующих случаях:
- Поломка автомобиля – если транспортное средство не может продолжать движение и создает опасность.
- Застревание – например, в снегу или в дорожной пробке.
- Вынужденная остановка – из-за аварии или других непредвиденных обстоятельств.
- Ослепление фарами – когда яркий свет встречного транспорта усложняет видимость.
- Требование полицейского – при проверке документов или по требованию правоохранителей.
- ДТП – если произошла авария, включение "аварийки" обязательно.
Какое наказание грозит водителям?
За несоответствующее использование аварийной сигнализации предусмотрен штраф в размере 425 гривен (ч.2 ст.122 КУоАП). Если же действия водителя повлекли за собой аварийную ситуацию – например, заставили других участников движения резко менять скорость или направление – наказание будет более жестким: штраф 680 гривен и возможное лишение водительских прав на один год.
Поэтому прежде чем включать "аварийку" для благодарности или извинения, стоит задуматься: стоит ли этот жест риску получить штраф?
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