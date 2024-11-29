В одном из городов Украины может появиться необычный дорожный знак

Данную нициативу предложил депутат от "Европейской Солидарности"

Во Львове предлагается внедрить новый информационный дорожный знак — белый ромб на синем фоне. Он уже успешно используется в некоторых европейских странах и указывает на полосу движения для совместного использования автомобилей.

С такой инициативой выступил председатель фракции "Европейская Солидарность" во Львовском городском совете Петр Адамик. По его словам, такое знак поможет сделать Львов современным городом мобильности.

"Это инновация, которая уже доказала свою эффективность в Европе. Мы должны создавать условия для ответственного использования транспорта и сделать Львов современным городом мобильности. Такой знак — это шаг к более экологичному и комфортному будущему для всех участников дорожного движения", — заявил Адамик.

По мнению нардепа, такой знак будет способствовать уменьшению пробок в городе, улучшению экологии и безопасности дорожного движения.

Основные преимущества нововведения, по словам Адамика, это:

Уменьшение пробок. Выделенные полосы разгрузят дороги, особенно в часы пик.

Выделенные полосы разгрузят дороги, особенно в часы пик. Улучшение экологии. Содействие совместным поездкам уменьшит количество автомобилей и объем вредных выбросов в воздух.

Содействие совместным поездкам уменьшит количество автомобилей и объем вредных выбросов в воздух. Безопасность движения. Специализированные полосы помогают лучше организовать дорожное движение и уменьшают риск аварий.

Эта инициатива в будущем будет рассмотрена депутатами Львовского горсовета. На данный момент, никаких решений по данному предложению озвучено не было.

Что значит знак с изображением белого ромба на синем фоне

Такой знак указывает на полосу движения для совместного использования автомобилей. Обозначенная ромбом полоса движения в основном расположена слева.

Цель знака – избежать препятствий во время обгона или на выездах, а также мотивировать людей больше пользоваться электромобилями или общественным транспортом, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды.

Интересно, что во Франции его невыполнение может обойтись водителю в 135 евро.

Кто может пользоваться полосой для совместного использования автомобилей:

общественный транспорт

такси

электромобили

автомобили, в салоне которых не менее двух пассажиров

автомобили "с очень низким уровнем выбросов", то есть с наклейкой Crit'Air.

Кому нельзя ездить по полосе обозначенной ромбом:

коммерческий и коммунальный транспорт

атомобилям без пассажиров.

Напомним, с 1 ноября на дорогах украинских городов был введен единый скоростной режим. Теперь скорость движения предусмотрена в пределах 50 км/ч, за исключением тех участков, где разрешенная скорость ниже.

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