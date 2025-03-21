Цей звичний жест водіїв карається законом: чому не варто включати "аварійку" в знак подяки

Водії ризикують штрафом через "аварійку" – що потрібно знати?

Автомобільна культура в Україні має глибокі традиції, проте не завжди відповідає букві закону. Деякі звичні для водіїв жести ввічливості, зокрема використання аварійної сигналізації для подяки або вибачення, можуть призвести до штрафу або навіть позбавлення водійських прав.

Відповідно до пункту 9.9 Правил дорожнього руху України, існують певні ситуації, у яких водії зобов’язані використовувати аварійну світлову сигналізацію. Давайте розглянемо, у яких випадках її слід вмикати.

Коли аварійка – порушення?

Багато водіїв використовують "аварійку" як знак подяки або вибачення на дорозі. Проте згідно з правилами дорожнього руху, таке використання категорично заборонено.

Відповідно до пункту 9.9 ПДР, аварійна сигналізація дозволена лише в таких випадках:

Поломка автомобіля – якщо транспортний засіб не може продовжувати рух та створює небезпеку.

– якщо транспортний засіб не може продовжувати рух та створює небезпеку. Застрягання – наприклад, у снігу або в дорожньому заторі.

– наприклад, у снігу або в дорожньому заторі. Вимушена зупинка – через аварію або інші непередбачені обставини.

– через аварію або інші непередбачені обставини. Засліплення фарами – коли яскраве світло зустрічного транспорту ускладнює видимість.

– коли яскраве світло зустрічного транспорту ускладнює видимість. Вимога поліцейського – при перевірці документів або на вимогу правоохоронців.

– при перевірці документів або на вимогу правоохоронців. ДТП – якщо сталася аварія, увімкнення "аварійки" є обов’язковим.

Яке покарання загрожує водіям?

За невідповідне використання аварійної сигналізації передбачено штраф у розмірі 425 гривень (ч.2 ст.122 КУпАП). Якщо ж дії водія спричинили аварійну ситуацію – наприклад, змусили інших учасників руху різко змінювати швидкість або напрямок – покарання буде жорсткішим: штраф 680 гривень та можливе позбавлення водійських прав на один рік.

Тож перш ніж вмикати "аварійку" для подяки чи вибачення, варто замислитися: чи вартий цей жест ризику отримати штраф?

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