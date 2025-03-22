В Украине вот-вот снова потеплеет до 20 градусов: где и когда, рассказали синоптики

Правда, повезет не всем

В Украине в начале марта было очень тепло. Температурные показатели значительно превышали нормальные для этого периода отметки колонок термометров. Впрочем, в середине месяца резко похолодало, снова изрядно подморозило. Но, похоже, почти летнее тепло возвращается. "Телеграф" расскажет, какой температуры ждать в конце недели в Украине.

На выходные в Украине ожидается теплая и сухая погода. Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, дневные температуры будут держаться в пределах +10…+15°, а ночные будут оставаться около нуля или чуть выше. Осадков не ожидается, хотя в воскресенье облачность увеличится. Ветер умеренный в течение всего периода.

Суббота будет самым теплым выходным днем с температурой до +15°, а в воскресенье немного похолодает. Впрочем, согласно карте погодного радара Ventusky, в субботу в некоторых городах Украины точечно температура воздуха может подниматься даже до +20°. Касается это в основном юга Украины – возле Николаева ожидается около 18, а возле Мелитополя, в Днепре – 19-20 градусов тепла.

Тепло также будет в Одесской области, особенно вдоль границы. Там в некоторых местах столбики термометров, вероятно, покажут +21.

Также ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на конец марта, согласно информации известного украинского синоптика Игоря Кибальчича.