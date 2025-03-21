На школьном укрытии возле Изюма могут "отмыть" миллионы: сколько за эти деньги можно купить дронов для ВСУ

Фирма подрядчика фигурировала в уголовном деле

Война с Россией продолжается, в Украине строят укрытие для безопасности населения. Так, лицей возле Изюма заказал ремонт укрытия за 68 миллионов по цене в 2-4 раза выше рынка. Речь идет за Пятигорское учебное заведение Донецкого поселкового совета.

11 марта по результатам тендера заказал ООО "Научно-производственная компания "Востокстрой" капитальный ремонт противорадиационного укрытия за 68,74 млн грн. Об этом сообщается в системе "Прозорро", пишет издание "Наши деньги".

Что должны сделать до конца года

В этом году должны выполнить общестроительные работы, гидроизолировать фундаменты, заменить двери, устроить теплоизоляцию, инженерные сети, противопожарные системы и благоустройство.

Договорная цена динамична и включает 2,31 млн грн на покрытие инфляционных рисков.

Сколько стоит штукатурная смесь

В смету штукатурную смесь КМ-75 заложили по 37 грн/кг (здесь и дальше цены и суммы указаны по НДС). В Харькове "База Куб" продает такую штукатурку Krumix по 9 грн/кг, "Крепкий Дом" – по 9,5 грн/кг, а "Арс" – по 10,4 грн/кг, что в 3,5-4 раза дешевле.

Где Изюм на карте

Обратите внимание, что Изюм расположен на расстоянии почти 18 километров от административной границы с Донецкой областью и 47 километров от нынешней линии обороны возле населенного пункта Колодязи.

После начала полномасштабного вторжения, а именно 7 марта 2022 года, Изюм находился под вражеской оккупацией. Также город получил значительные повреждения во время боев, а также при непосредственном пребывании там врага.

Уже 10 сентября в результате успешной Харьковской операции, которую провели ВСУ, Изюм был освобожден из-под вражеской оккупации. 15 сентября в городе обнаружили место массового захоронения на более 440 человек. Позже таких мест нашли еще несколько.

Асфальтобетон в магазинах дешевле

Асфальтобетон плотный мелкозернистый типа Б марки 1 учли по 12600 грн/т. Завод "АБ Столичный" предлагает его по 5160 грн/т, а "Асфальтпром" — по 6360 грн/т, что минимум дешевле вдвое.

Бетон В30 М400 F150 W6 заложили по 7680 грн/куб. м. Харьковский завод "Эталон" продает бетон В30 по 4758 грн/куб. м, Rockside – по 4 450 грн/куб. м, а "Асфальтпром" – по 4530 грн/куб. м. Бетон В25 М350 вписали 7320 грн/куб. м. Те же производители его предлагают по ценам 4572, 4310, 4359 грн/куб. м. Таким образом, рыночные цены ниже минимум в полтора раза.

Арматурная сталь вдвое дешевле

Арматурную сталь класса периодического профиля А-ІІІ диаметром 8 мм заложили по 63 298 грн/т. Фирма "Метинвест СМЦ" предлагает ее в Харькове по 34 800 грн/т, а столичная компания "Аякс" – по 30 700 грн/т, что дешевле вдвое.

Кирпич посчитали дороже

Кирпич силикатный одинарный полнотелый марки М150 размером 250х120х65 мм учли по 22 грн/шт. В Харькове "База Куб" продает такую по 10,39 грн/шт, "Алекс-Груп" – по 9,65 грн/шт, а "Завод Харьковские стройматериалы" – по 10 грн/шт, что вдвое дешевле.

Возможная переплата превышает 3,5 млн грн — сколько можно купить дронов

Только на этих позициях возможная переплата по минимальному подсчету превышает 3,5 млн грн, что эквивалентно 18 комплектам дронов Autel EVO Max 4T.

Кроме того, в смете есть позиции, содержащие ошибки. К примеру, 114 кг штукатурной смеси МП 75 по 17,94 грн/кг должны были в сумме обойтись в 2 053,12 грн, вместо этого вписана общая стоимость в 551 раз больше – 1,07 млн грн. Отпускная цена трех кранов 607,80 грн/шт с доставкой и хранением должна составлять 620,11 грн/шт, а в целом на них должно было приходиться 1860,33 грн, но в смете текущая цена почему-то составляет 247 тыс грн/шт, а общая сумма – 1,25 млн грн.

Конкурентов не было

Фирма получила подряд без конкуренции, поскольку на открытые торги больше никто не отправился.

Участники должны были подтвердить наличие техники и работников, предоставить аналогичный договор с положительным откликом и иметь годовой доход за 2022 или 2023 год не менее ожидаемой суммы.

Это уже вторая попытка заказать ремонт укрытия этого лицея. Первый договор, заключенный в 2023 году на 23,60 млн грн, расторгли из-за выявленных аудиторами нарушений законодательства.

Проект разработало ООО "Алден", а экспертизу выполнило ООО "Экспертиза МВК".

Пятигорским лицеем руководит Алла Мухомедова, поселковый совет возглавляет Анатолий Наздрачов.

Фирма фигурирует по уголовному делу

"НПК "Востокстрой" зарегистрирована в 2000 году в Харькове. Владельцем фирмы является Виталий Петушков, а руководит ею Алексей Назаренко. С 2016 года она получила подряды на сумму 683,22 млн грн."

Фирма упоминалась в уголовном деле по завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением. Должностные лица "Харьковского регионального центра профессионального образования полиграфических медиатехнологий и машиностроения" подозревались в сговоре с "Востокстрой" и ООО "Радос-Буд" для завышения стоимости и объемов строительных работ (в частности ремонта кровли), выводе средств через фиктивных поставщиков и организацию. Последнее определение по делу в реестре датировано 2021 годом.

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