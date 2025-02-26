В Харькове хотят потратить сотни тысяч на спасение дома (тендер)

Срок поставки товаров, выполнение работ или предоставление услуг до 17 мая

В Харькове планируют потратить немалую сумму денег на текущий ремонт по устранению аварий в жилом фонде многоквартирного дома. Речь идет об улице 92-й бригады, 19-А.

Соответствующий тендер размещен на платформе онлайн-закупок Рrozorro. Заказчиком выступает департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета.

Ожидаемая стоимость заказа составляет немалых денег. Сумма, согласно документу составляет 211 085 гривен и 60 копеек.

Конечный срок подачи тендерных предложений — 05 марта 2025 09:00. Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг — до 17 мая 2025 года.

Оплата производится в форме постоплаты за фактически оказанные Услуги путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в пределах выделенных средств (фактического финансирования) в течение 30 календарных дней со дня подписания документов определенных в Договоре.

Ранее "Телеграф" писал, что публичное акционерное общество "Укрнафта" объявило тендер на закупку 11 офисных шредеров с общей ожидаемой стоимостью 152 900 гривен. Таким образом, стоимость одного устройства составит около 13 900 гривен. В то же время, анализ рынка демонстрирует, что подобные модели можно найти значительно дешевле.