Согласится ли РФ на перемирие? ИИ оценил шансы на договоренности Трампа и Путина

Россия часто использует перемирие как инструмент для достижения собственных целей

Дональд Трамп и Владимир Путин 18 марта проведут телефонный разговор. Предметом обсуждения станет готовность России на перемирие с Украиной на 30 дней и завершение войны.

Телеграф попросил искусственный интеллект оценить вероятность, что глава России Владимир Путин согласится на перемирие. Также ИИ спрогнозировал шансы на то, что РФ в случае достижения договоренностей будет их соблюдать. Важно понимать, что приведенный прогноз – один из вариантов развития событий, который ИИ оценивает как наиболее вероятный. По мнению искусственного интеллекта, существует несколько факторов, которые будут влиять на восприятие Путиным предложений Трампа.

Согласится ли Путин на 30-дневное прекращение огня

Если РФ считает свою позицию на фронте сильной, для Путина перемирие может являться способом закрепить свои достижения без значительных уступок. Также он может воспринимать его как паузу для перегруппировки.

Трамп стремится к быстрому достижению соглашения и имеет рычаги влияния (экономические санкции, военная поддержка и т.д.). Его готовность к действиям при отказе главы РФ от перемирия может склонить Путина к согласию.

Если он ясно даст понять, что отказ от перемирия будет иметь серьезные последствия, это может склонить Путина к согласию. Если Трамп предложит компромисс, хотя бы частично удовлетворяющий требования РФ (уступки Украины в отношении территорий и НАТО) шансы возрастут. Также лидер Кремля может принять предложение о временном прекращении огня, если Трамп "продаст" это как общую победу.

Учитывая эти факторы, ИИ оценивает вероятность, что Путин согласится на 30-дневное перемирие 18 марта в 60-70%. Такова оценка, если Трамп сможет убедить Путина в краткосрочной выгоде соглашения, а Россия использует паузу для укрепления позиций. Если глава США не предложит ничего, что Путин сможет оказать как "победу", вероятность снижается до 40-50%.

Вероятность, что Россия будет придерживаться соглашений (в случае их достижения)

История свидетельствует, что Россия часто использует перемирие как инструмент для достижения своих целей, а не как обязательство к миру. Путин может прибегнуть к провокациям или косвенным нарушениям (например, через "местные силы"), обвиняя Украину в ответе.

Если Украина во время перемирия будет продолжать получать военную помощь или проводить мобилизацию (чего Путин хочет избежать), РФ может использовать это как повод для нарушения условий. В этом случае она может утверждать, что "другая сторона не выполняет обязательства".

По оценке ИИ, вероятность, что Россия будет полностью соблюдать условия перемирия, составляет 30-40%. Вероятно, РФ либо частично нарушит соглашение (через мелкие провокации или косвенные действия), либо использует его для подготовки к следующим шагам. Полное соблюдение возможно только при жестком давлении со стороны США и четких гарантий, которые устроят Путина.

Как писал "Телеграф", ранее ИИ смоделировал диалог между Путиным и Трампом 18 марта. Он считает, что Трамп будет говорить энергично и уверенно, а Путин более сдержанно и дипломатично.