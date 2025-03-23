На дорогах Украины появятся десятки новых камер автофиксации: где именно
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Камеры фиксируют превышение скорости
С понедельника, 24 марта, на автомобильных дорогах Украины заработают еще 40 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Из них 36 будут установлены в новых местах, а 4 возобновят работу.
Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам во Львове два прибора, которые фиксируют превышение скорости, будут дополнительно контролировать нарушения правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств.
Они расположены на просп. Святого Иоанна Павла II, 8 (направление прибора ул. Стрыйская) и на просп. Святого Иоанна Павла II, 35 (направление прибора просп. Червоной Калины).
Расположение новых комплексов автофиксации по городам:
Львов
- ул. Любинская, 92 (направление направления прибора ул. Выговского)
Волынская область
- 74 км+273 автодороги Р-15 (направление прибора г. Владимир)
- 76 км+247 автодороги Р-15 (направление прибора с. Будятичи)
- 125 км+475 автодороги М-19 (направление прибора г. Луцк)
- 119 км+027 автодороги Н-22 (направление прибора г. Луцк)
- 64 км+946 автодороги Н-22 (направление прибора ул. Народная, пос. Торчин)
- 101 км+613 автодороги Н-22 (направление прибора г. Луцк)
Днепропетровская область
- 423 км+643 автодороги Н-08 (направление прибора г. Запорожье)
Павлоград
- ул. Днепровская, 409 (направление прибора ул. Возрождения)
- ул. Днепровская, 16 (направление прибора ул. Кооперативная)
Житомирская область
- 167 км+547 автодороги М-21 (направление прибора г. Житомир)
- 230 км+919 автодороги М-21 (направление прибора г. Бердичев)
Закарпатская область
- 807 км+021 автодороги М-06 (направление прибора с. Барвинок)
- 749 км+346 автодороги М-06 (направление прибора с. Голубино)
- г. Ужгород: ул. Собранецкая, 152 (направление прибора ул. Верховинская)
Ивано-Франковская область
Калуш:
- просп. Леси Украинки, 27 (направление прибора ул. Дзвонарская)
- ул. Богдана Хмельницкого, 19 (направление прибора ул. Тихого)
Киевская область
- 14 км+116 автодороги Р-01 (направление прибора г. Обухов)
- 101 км+350 автодороги М-03 (направление прибора г. Харьков)
- 49 км+700 автодороги М-06 (направление прибора с. Калиновка)
- 27 км+371 автодороги Р-02 (направление прибора г. Киев)
- 28 км+518 автодороги Р-02 (направление прибора с. Лютеж)
Николаевская область
- 139 км+684 автодороги М-14 (направление направления прибора с. Константиновка)
Одесская область
- 125 км+949 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени)
- 190 км+050 автодороги М-15 (направление прибора г. Одесса)
- 229 км+530 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени)
- 237 км+550 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени)
- 271 км+315 автодороги М-15 (направление прибора г. Одесса)
- 39 км+423 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени)
- 17 км+125 автодороги М-28 (направление прибора г. Одесса)
- 16 км+729 автодороги М-15 (направление прибора с. Маяки)
Тернопольская область
- 303 км+307 автодороги М-19 (направление прибора г. Тернополь)
- 0 км+738 автодороги Р-41 (направление прибора ул. Родниковая, г. Тернополь)
- 374 км+935 автодороги М-19 (направление прибора г. Тернополь)
Черкасская область
- 548 км+324 автодороги М-30 (направление прибора с. Паланка)
- 547 км+816 автодороги М-30 (направление прибора г. Умань)
Черниговская область
- 6 км+801 автодороги Р-56 (направление прибора г. Чернигов)
Чернигов:
- перекресток просп. Мира и ул. Лесковицкая (направление прибора ул. Урочище Святое)
- ул. Шевченко, 101 (направление прибора просп. Левка Лукьяненко)
- ул. Шевченко, 114 (направление прибора ул. Кольцевая)
Здесь можно ознакомиться со всеми адресами камер фотовидеофиксации и разрешенной скоростью движения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в какой области самые наглые водители, которые игнорируют штрафы за нарушение ПДД.