Водителям на заметку: можно ли продолжать ездить с просроченными правами

Срок действия водительского удостоверения в Украине сейчас — 30 лет. А выданного впервые – 2 года

Водительское удостоверение, срок действия которого истек во время военного положения, будет считаться действительным на территории всей Украины.

Об этом сообщает Главный сервисный центр (ГСЦ). Есть несколько вариантов замены удостоверения. Это можно сделать после окончания военного положения или же во время.

"Заменить его можно после отмены военного положения в стране или обратиться в сервисный центр МВД, который возобновил предоставление услуг", — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что у водителя в Украине может быть только одно водительское удостоверение.

"То есть при обмене или восстановлении документа человек каждый раз получает водительское удостоверение с новым номером и серией", — отмечает ГСЦ.

Срок действия водительского удостоверения в Украине сейчас — 30 лет. А выданного впервые – 2 года.

Заказать восстановление или обмен водительского удостоверения в Украине возможно следующими способами:

офлайн — в любом удобном сервисном центре МВД;

онлайн — через Электронный кабинет водителя;

онлайн — через приложение "Дія".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько стоит водительское удостоверение в 2024 году. А также о том, как работает мошенническая схема получения водительского удостоверения без автошколы. Жертвы не могут пожаловаться в полицию, а деньги никто не вернет.