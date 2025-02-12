Водителей ждут цифровые проверки транспорта: что важно знать

Украинский транспорт под пристальным цифровым контролем: Кабмин одобрил изменения

Кабинет Министров Украины одобрил инициативу цифровизации рейдовых проверок коммерческого транспорта, в частности, грузовиков и автобусов. Речь идет о запуске проекта еИнспектор.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий. Проект под названием еИнспектор предусматривает внедрение цифровых механизмов контроля и фиксации результатов проверок.

Что изменится?

Введение цифрового подхода позволит инспекторам Укртрансбезопасности пользоваться унифицированными чек-листами для проверки транспортных средств. Это минимизирует человеческий фактор и снизит возможность коррупционных злоупотреблений во время контрольных мероприятий.

"Цифровизация рейдовых проверок позволит минимизировать человеческий фактор во время контрольных мероприятий, ведь инспектор должен будет использоваться четким цифровым алгоритмом", — отметил Вицепремьер-министр по восстановлению — Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Как будет работать цифровая проверка?

Инспекторы будут использовать утвержденный Минразвития чек-лист проверки.

Результаты проверки будут автоматически фиксироваться в цифровой системе.

Процедура будет занимать меньше времени, что упростит контроль над должностными лицами.

Когда заработает новый механизм?

Постановление вступит в силу через три месяца после официального опубликования, а полноценный запуск обновленной системы проверок ожидается в мае 2025 года.

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