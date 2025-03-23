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На дорогах України з’являться десятки нових камер автофіксації: де саме

Автор
Анастасія Мокрик
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В Україні на дорогах з’являться нові камери автофіксації порушень правил дорожнього руху
В Україні на дорогах з’являться нові камери автофіксації порушень правил дорожнього руху. Фото Колаж "Телеграфу"

Камери фіксують перевищення швидкості

З понеділка, 24 березня, на автомобільних дорогах України почнуть працювати ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). З них 36 буде встановлено в нових місцях, а 4 відновлять роботу.

Про це у своєму Telegram-каналі написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами у Львові два прилади, які фіксують перевищення швидкості, додатково контролюватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.

Вони розташовані на просп. Святого Іоанна Павла II, 8 (напрямок спрямування приладу вул. Стрийська) та на просп. Святого Іоанна Павла II, 35 (напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини).

Розташування нових комплексів автофіксації містами:

Львів

  • Любінська, 92 (напрямок спрямування приладу вул. Виговського)

Волинська область

  • 74 км+273 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Володимир)
  • 76 км+247 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. Будятичі)
  • 125 км+475 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)
  • 119 км+027 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)
  • 64 км+946 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу вул. Народна, с-ще Торчин)
  • 101 км+613 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)

Дніпропетровська область

  • 423 км+643 автодороги Н-08 (напрямок спрямування приладу м. Запоріжжя)

Павлоград

  • вул. Дніпровська, 409 (напрямок спрямування приладу вул. Відродження)
  • вул. Дніпровська, 16 (напрямок спрямування приладу вул. Кооперативна)

Житомирська область

  • 167 км+547 автодороги М-21 (напрямок спрямування приладу м. Житомир)
  • 230 км+919 автодороги М-21 (напрямок спрямування приладу м. Бердичів)

Закарпатська область

  • 807 км+021 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Барвінок)
  • 749 км+346 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Голубине)
  • м. Ужгород: вул. Собранецька, 152 (напрямок спрямування приладу вул. Верховинська)

Івано-Франківська область

Калуш:

  • просп. Лесі Українки, 27 (напрямок спрямування приладу вул. Дзвонарська)
  • вул. Богдана Хмельницького, 19 (напрямок спрямування приладу вул. Тихого)

Київська область

  • 14 км+116 автодороги Р-01 (напрямок спрямування приладу м. Обухів)
  • 101 км+350 автодороги М-03 (напрямок спрямування приладу м. Харків)
  • 49 км+700 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Калинівка)
  • 27 км+371 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ)
  • 28 км+518 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу с. Лютіж)

Миколаївська область

  • 139 км+684 автодороги М-14 (напрямок спрямування приладу с. Костянтинівка)

Одеська область

  • 125 км+949 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)
  • 190 км+050 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Одеса)
  • 229 км+530 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)
  • 237 км+550 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)
  • 271 км+315 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Одеса)
  • 39 км+423 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені)
  • 17 км+125 автодороги М-28 (напрямок спрямування приладу м. Одеса)
  • 16 км+729 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу с. Маяки)

Тернопільська область

  • 303 км+307 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Тернопіль)
  • 0 км+738 автодороги Р-41 (напрямок спрямування приладу вул. Джерельна, м. Тернопіль)
  • 374 км+935 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Тернопіль)

Черкаська область

  • 548 км+324 автодороги М-30 (напрямок спрямування приладу с. Паланка)
  • 547 км+816 автодороги М-30 (напрямок спрямування приладу м. Умань)

Чернігівська область

  • 6 км+801 автодороги Р-56 (напрямок спрямування приладу м. Чернігів)

Чернігів:

  • перехрестя просп. Миру та вул. Лісковицька (напрямок спрямування приладу вул. Урочище Святе)
  • вул. Шевченка, 101 (напрямок спрямування приладу просп. Левка Лук’яненка)
  • вул. Шевченка, 114 (напрямок спрямування приладу вул. Кільцева)

Тут можна ознайомитися з усіма адресами камер фотовідеофіксації та дозволеною швидкістю руху.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якій області нахабніші водії, які ігнорують штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Теги:
#Водії #ПДР #Порушення #Автофіксація #Автофіксація порушень ПДР