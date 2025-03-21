Появилась новая версия, как травмировалась украинская модель Ковальчук в Дубае

Родные не исключают, что девушка могла стать жертвой насилия

Родные 20-летней украинской модели Марии Ковальчук, ранее исчезнувшей в Дубае, заявили, что информация о ее падении с высоты является неправдой. Они назвали версию дубайской полиции фейковой и подчеркнули, что подлинные обстоятельства полученных девушкой травм должны быть установлены следствием.

В комментарии для пропагандистского Telegram-канала SHOT мать пострадавшей сообщила, что официальное расследование продолжается, а Мария до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице. Напомним, ее обнаружили на обочине дороги 18 марта с многочисленными переломами рук, ног и позвоночника.

Ранее дубайская полиция заявила, что Ковальчук вроде бы самостоятельно зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты. Однако родственники девушки категорически опровергают эту версию.

По словам матери, 9 марта, в свой день рождения, Мария отправилась на вечеринку, организованную влиятельными лицами. На следующий день она позвонила и сказала, что останется с двумя незнакомыми мужчинами в отеле. Ее голос звучал растерянно, это был последний разговор с семьей.

Родные выражают серьезные опасения, что с Марией могли жестоко обращаться и удерживать против ее воли. Они не исключают, что она стала жертвой сексуального рабства, где ее несколько дней насиловали, а затем выбросили на дорогу.

В течение восьми дней Мария не выходила на связь. Вечером 18 марта ее обнаружили в критическом состоянии. Врачи провели четыре срочных операции, но девушка до сих пор не разговаривает — только шевелит губами. Ее состояние остается тяжелым.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что девушка прилетела в Дубае 15 февраля. Там она работала моделью, снимала видео для OnlyFans и участвовала в акции, посвященной политологу Борису Кагарлыцкому — "Boris for Peace!"