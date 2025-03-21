Первая и последняя встреча с рукопожатием? Когда Зеленский и Путин виделись тет-а-тет и как это было

Два президента имели только одну встречу

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин встречались лично только один раз. Это случилось еще до полномасштабного вторжения РФ на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года. Это был первый год президентства Зеленского.

"Телеграф" решил вспомнить, какой была единственная встреча лидеров двух воюющих стран в присутствии европейских коллег.

Встреча Зеленского и Путина — как это было

В 2019 году после трехлетней паузы был возобновлен "нормандский формат", в рамках которого обсуждалась стабилизация ситуации на востоке Украины. 9 декабря лидеры четырех стран — Украины, России, Германии и Франции встретились в Елисейском дворце. Это была первая и пока что последняя личная встреча Зеленского и Путина.

Саммит "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года. Фото: Getty Images

Известно, что в рамках этого "нормандского формата" сначала провели совместную встречу лидеры четырех стран — Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. После этого украинский и российский лидеры со своими делегациями провели отдельную встречу. А еще позже Путин и Зеленский переговорили с глазу на глаз за закрытыми дверями, эта встреча тет-а-тет продолжалась примерно полчаса. После этого саммит "нормандской четверки" закончился совместной пресс-конференцией всех лидеров стран.

Саммит "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года. Фото: Getty Images

Было ли рукопожатие?

Многих украинцев после этой "нормандской встречи" волновал вопрос, пожал ли руку новый украинский президент Зеленский Путину, который с 2014 года агрессивно вторгается в Украину и оккупирует территории. Однозначного ответа на этот вопрос нет.

Саммит "нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года. Фото: Getty Images

Так, российские СМИ с ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова писали, что рукопожатие было. Однако это было без включенных камер в самом начале встречи. А вот во время публичной части саммита при включенных камерах рукопожатия не было. Более того, Владимир Зеленский сидел за столом максимально далеко от российского диктатора и даже проявлял некоторое пренебрежение по отношению к нему.

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