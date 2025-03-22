Виткофф сделал несколько возмутительных заявлений об Украине. Что он наговорил об оккупированных землях, НАТО и Путине
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Такое впечатление, что текст представителю Трампа писали в Кремле
Стив Виткофф, специальный посланник президента США Трампа по Ближнему Востоку, выступил с рядом заявлений по поводу Украины. Некоторые из них не только странные, но и вызывают возмущение, так как повторяют пропаганду Кремля.
"Телеграф" собрал для вас главные цитаты Стива Виткоффа из интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону. Далее – прямая речь:
О НАТО
Я думаю, что Зеленский и у него правая рука Ермак, они в значительной степени признали, что не собираются быть членами НАТО. Может ли Украина иметь защиту 5-й статьи, не являясь членом НАТО, я думаю, что это открытый вопрос для дискуссии.
О захваченных РФ частях Украины
Самая большая проблема в урегулировании ситуации это Крым, Донбасс, Луганск и еще два региона. Они русскоязычные, были референдумы, где подавляющее большинство людей показали, что они хотят быть под властью России. Я считаю, что это ключевой вопрос конфликта.
О 30-дневном прекращении огня
Конечная цель – 30-дневное прекращение огня, во время которого мы обсудим постоянное прекращение огня. Мы уже недалеко от этого, но 30-дневное прекращение огня — это то, где мы должны выяснить, каковы все условия на поле боя, именно поэтому я начал с Курска.
О выборах в Украине
Выборы в Украине будут, я думаю, что Зеленский делает все возможное.
О соглашении по остановке войны
Я хочу, чтобы Украина вышла из этого. Я хочу, чтобы Россия вышла из этого. Мы хотим, чтобы все были в определенной степени довольны… с соглашением, с которым может жить каждый.
О войне на море
Восстановление моратория на морские удары в Черном море будет реализовано в течение следующей недели или около того.
О молитвах Путина за Трампа
Путин рассказал мне, что когда стреляли в Трампа, он пошел в местную церковь, встретился со священником и молился за него. Не потому, что он мог стать президентом США, а потому, что у них была дружба, и он молился за своего друга
Как сообщал "Телеграф", во время недавнего визита Стива Виткоффа в Москву, глава РФ Владимир Путин унизил его. Посланник Трампа вынужден был около 8 часов ждать встречи с ним.