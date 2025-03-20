Переговоры с Россией, судьба ЗАЭС и настойчивый Трамп: собрали главные заявления Зеленского (обновляется)

Президент хочет подготовить список объектов гражданской инфраструктуры, по которым нельзя будет наносить удары в рамках возможного перемирия с РФ

В понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии состоится встреча украинской делегации с американской. А после этого пройдут переговоры США с российской командой.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции, на которой также присутствовал премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стере по итогам переговоров. По словам украинского лидера, он хочет подготовить список объектов гражданской инфраструктуры, по которым нельзя будет наносить удары в рамках возможного перемирия с РФ.

"То есть я не хочу, чтобы было разное понимание того, о чем стороны договорятся. Или скажем так, дай Бог, стороны договорятся на следующей ближайшей встрече, которая будет в понедельник в Саудовской Аравии. Будут технические наши команды, я так понимаю, структура такая, что встреча будет Украины с Америкой… а потом Америка с Россией", — сказал глава государства.

"Телеграф" также собрал главные заявления, которые звучали во время пресс-конференции.

О чем говорил Зеленский

Перемирие включает в себя энергетическую инфраструктуру и гражданскую инфраструктуру. Мы подготовим списки объектов

Все АЭС принадлежат украинскому народу. Если американцы хотят забрать ЗАЭС у россиян и модернизировать – это можно обсуждать, но о передаче США речи нет.

Президент Трамп меня спросил: "Что вы думаете насчет этой станции (ЗАЭС, — Ред.)? Я ему сказал, что она не будет работать ни на кого, если не будет украинской. Это незаконно. И мы не можем просто распоряжаться этой станцией, потому что она государственная.

Относительно нейтральности. Если это был вопрос про НАТО, то я всегда говорил — к сожалению, нас не берут в НАТО. Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить. США как главный союзник в НАТО не поддерживает Украину в НАТО. На сегодняшний день это так.

Снятие вступления Украины в НАТО с повестки переговоров – это большой подарок Путину.

Надеюсь, что Норвегия будет частью усилий касающихся гарантий безопасности.

Нужно усиление давления на Россию, чтобы Путин перестал манипулировать и пошел на конкретные шаги. В частности, это касается прекращения огня.

Только в сильной позиции возможна сильная дипломатическая работа и надежное окончание войны. Мы этого хотим больше всех в мире.

Крым – украинский полуостров. Признание этой территории российской не обсуждалось во время разговора с Президентом США Дональдом Трампом.

О чем говорил Йонас Гар Стере:

Норвегия утроит оборонную поддержку Украины — до＄8 млрд. Она сейчас немедленно будет переведена в поддержку артиллерией, боеприпасами, дронами и инвестициями в собственную украинскую базу производства.

Мы поддерживаем вашу цель: независимая, свободная и суверенная Украина. Никто не хочет мира больше, чем украинский народ.

Украина должна быть в лучшей позиции, чтобы закончить эту войну.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент США Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, 18 марта. Главной темой обсуждений стало завершение войны России против Украины.

Как сообщалось, по результатам переговоров Трамп и Путин согласовали прекращение огня по энергетике и инфраструктуре. Однако в тот же вечер русские войска запустили по Украине дроны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после разговора с президентом США Россия масштабно атаковала энергетику Украины.

В итоге Трамп был крайне разочарован телефонным разговором с Путиным. Президент США надеялся, что Путин согласится на полноценное прекращение огня, которое предлагали Украина и США, однако согласился только на ограниченное, еще и обставил его рядом условий. Это не очень понравилось Трампу, что больше, он разоблачил Путина на лжи.