Оправдывал Россию за вторжение и получил подозрение от СБУ: куда исчез экс-мер Киева Черновецкий и как выглядит сейчас

Политик уже давно живет за пределами Украины

Леонид Черновецкий – украинский политик еврейского происхождения, который был мэром Киева в 2006-2012 годах. В 2017 году Служба безопасности Украины объявила Черновецкого в розыск по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением. В то же время в 2022 году бывший чиновник удивил циничным заявлением, что Россия не начинала войну против Украины.

"Телеграф" напомнит, какой была деятельность Черновецкого, и куда он исчез.

Что известно о Леониде Черновецком

Будущий политик родился в Харькове в 1951 году. Его отец был евреем. Некоторое время парень жил в интернате, а после школы служил в советской армии, в частности, на Днепропетровщине. После службы Черновецкого направили в Харьковский юридический институт, который он окончил с отличием. Там он стал преподавателем и получил звание кандидата юридических наук.

В 1989 году Леонид создал научно-исследовательский центр "Правэкс", где через 3 года был основан и одноименный банк. Так центр превратился в концерн, президентом которого 4 года был Черновецкий.

Черновецкий был создателем концерна "Правэкс", фото из сети

В 1996 Леонид впервые стал народным депутатом от Христианской либеральной партии Украины. Был главой партии "За красивую Украину" и внештатным советником президента Леонида Кучмы.

В 2004 году Леонид выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах, но не прошел во второй тур. Тогда политик поддержал Виктора Ющенко. Так Леонид как нардеп вошел во фракцию "Наша Украина" и некоторое время был советником Ющенко.

Черновецкий был советником Кучмы и Ющенко, фото из сети

В 2006 году Черновецкий был избран мэром Киева. Говорили, что он мог набрать голоса из-за благотворительной деятельности. В 90-х Леонид создал фонд "Социальное партнерство", в рамках которого открыли столовую "Стефания" для социально незащищенных слоев населения. Также направлениями деятельности политика были защита христианской морали и распространение идей Библии.

За время деятельности Черновецкого в Киеве в 1,5-3 раза повысили тарифы на жилищно-коммунальные услуги, несколько раз подорожал проезд в коммунальном транспорте, в поликлиниках медицина стала платной. Также во времена политика людей, которые имели долги по ЖКУ, переселяли в жилье меньшей площади, выросли тарифы за участок на кладбище, спортивные площадки передавали из районной в коммунальную собственность, чтобы горсовет мог их контролировать.

Черновецкий повышал тарифы в Киеве, фото из сети

Кроме этого, Черновецкий получил прозвище "Леня-космос", поскольку он озвучивал намерение полететь на Марс вместе со своим котом Яшей. Также чиновник периодически исполнял разные треки и отличался специфическими речами. Он имел замедленную манеру общения и пытался шутить.

Черновецкий поет "Любимая моя"

Черновецкий часто пел на пресс-конференциях

Где сейчас Леонид Черновецкий

В 2015 году стало известно, что Черновецкий приобрел дом в Грузии и стал заниматься там политической карьерой. Он создал партию "За счастливую Грузию". В 2017 году СБУ объявила экс-мера столицы в розыск из-за незаконного строительства вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве.

"Мне, как юристу, совершенно непонятно, почему меня объявляют в розыск в Украине, где я не проживаю! В Украине меня нет уже почти 6 лет и, прежде чем объявлять меня здесь в розыск, СБУ должна была поинтересоваться у прокуратуры и у моих адвокатов, где я нахожусь. Зачем меня искать там, где меня нет!", — говорил Черновецкий.

Черновецкий пытался стать политиком в Грузии, фото с его фейсбук-страницы

Уже в 2018 году политик сообщил, что уехал из Грузии. Он перебрался в Израиль, ведь еще с 1994 года имеет гражданство этой страны. На своей странице в инстаграме политик распространяет сообщения о деятельности своего благотворительного фонда, а также делится своими мыслями на общественно-политические и философские темы. Также он акцентирует внимание на важности христианских ценностей.

Черновецкий часто размышляет на философские темы, скриншот с видео

При этом в начале полномасштабной войны 2022 года Черновецкий призвал признать территории "ЛДНР" российскими. Также политик сказал, что Путин не начинал войну в Украине, а страшные преступления россиян назвал "демонстрацией силы".

Черновецкий отрицал российское вторжение в Украину, скриншот с его фейсбук-страницы

Черновецкий оправдывал Россию за войну против Украины, скриншот с видео

Кроме того, экс-мер Киева делится в соцсетях исполнением различных песен и новостями об Украине и мире. В 2022 году Офис генпрокуратуры обьявил Черновецкому о подозрении за призывы признать границы незаконных образований на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о приемном брате Леонида Черновецкого. Они виделись только раз.