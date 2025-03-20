СБУ и ССО в Энгельсе уничтожили склад с боеприпасами "для Украины": подробности взрывов, анализ осинтеров (карта)

Предварительно, на базе размещались 3 борта Ту-95МС, Ту-160 и ракеты.

Ночью 20 марта в российском городе Энгельс раздавался ряд мощных взрывов. Как выяснилось позже, под атаку украинских дронов попал местный аэродром.

Источник в СБУ сообщил "Телеграфу", что дроны на вражеский военный объект направили Силы спецопераций ВСУ и Служба безопасности.

В районе аэродрома вспыхнул пожар, зафиксорованы взрывы и вторичная детонация боеприпасов.

"СБУ с собратьями продолжает с хирургической точностью отрабатывать по ключевым военным объектам РФ, которые являются абсолютно законными военными целями. Такие спецоперации уменьшают возможности врага терроризировать украинские города ракетными ударами", — сказал информатор.

Как отметили "Defense Express", на месте ударов размещались крылатые ракеты Х-555 и Х-101 для бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Россияне подтвердили факт детонации, а OSINT-специалисты локализовали место взрыва. Некоторые из них утверждают, что в огне оказался склад с боеприпасами, а некоторые указали на место хранения горюче-смазочных материалов.

Склад с боеприпасами Место хранения горюче-смазочных материалов

"На видео слышно, что продолжают рваться стрелковые боеприпасы, очевидно, для авиационных пушек. То есть, это указывает именно на поражение склада с боеприпасами, а не с горючим. Еще одно видео указывает именно на взрывную детонацию, что не характерно для пожаров цистерн с топливом. То есть все указывает именно на то, что детонация произошла именно на складе авиационных боеприпасов для стратегической авиации", — говорится в сообщении.

Жители Энгельса в сети поделились кадрами:

Местные паблики сообщили об эвакуации населения из поселка Малинки, также планируют вывезти людей из Базальта.

Как рассказал заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, аэродром "Энгельс" сохраняет сейчас большое количество стратегических ракет, летящих на территорию Украины. Там россияне оснащают самолеты для дальнейшего вылета в боевые рубежи.

По сообщению канала "Крымский ветер", после точного удара обломки растелились в радиусе 5 километров. Это объясняет повышение вероятности повреждения самолетов.

Согласно предварительной информации, на базе размещались 3 борта Ту-95МС и Ту-160.

Ранее "Телеграф" сообщал подробности об аэропорте в Саратовской области и находившихся там ранее атаках.