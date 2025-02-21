Россия снова за деньги раскачивает митинги в Украине. Как это работает и что грозит за участие

СБУ обращается к гражданам быть бдительными и не реагировать на вражеские провокации

В пятницу, 21 февраля, стало известно, что Служба безопасности вслед за Главным управлением разведки фиксирует значительную активизацию российских спецслужб в проведении информационных диверсий. Вражеские ИПСО направлены на внутренний раскол украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Там отметили, что для провокаций российские спецслужбы задействовали весь потенциал своих ботоферм и массово применяют подконтрольные группы и фейковые аккаунты в популярных мессенджерах и соцсетях, активнее всего — в ТикТок и Telegram.

Враг распространяет фейковую информацию о якобы распространении протестных настроений среди украинцев и уличных беспорядках в разных регионах нашего государства. Одновременно россияне призывают граждан к массовым акциям для нарушения общественного порядка и конституционного строя, предлагают деньги за участие в митингах.

"СБУ обращается к гражданам быть бдительными и не реагировать на враждебные провокации, которые РФ использует для попыток подрыва внутренней обстановки в нашем государстве", — отмечает пресс-служба ведомства.

Служба безопасности также напоминает, что за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, грозит до 10 лет тюрьмы (ст. 109 УКУ).

Предупреждение ГУР

В ГУР Минобороны также предупреждали украинцев, что Россия готовится объявить о так называемой "победе" к третьей годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, россияне готовятся к новым информационным операциям как для внутренней аудитории, так и за рубежом.