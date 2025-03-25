"Развязали руки агрессору": как в Украине реагируют на договоренности о 30-дневном перемирии

Соглащение назвали несправедливым и полезным агрессору

Договоренности между США, Россией и Украиной о безопасном судоходстве в Черном море и ограничении ударов по энергетической инфраструктуре вызвали волну критики среди украинских политиков, экспертов и общественных деятелей. Большинство из них считают, что соглашение одностороннее, а уступки сделала только Украина.

"Телеграф" собрал ключевые комментарии украинских публичных лиц после официальных заявлений. Позитива у них мало.

Народный депутат Ярослав Железняк обратил внимание на отличия в заявлениях украинских, американских и российских чиновников.

"Не выглядит это как эффективные результаты трех дней "лодочной дипломатии" партнеров", — написал он.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко акцентировал внимание на проблемах с контролем соблюдения договоренностей:

"[…] Пока все это полный бред на уровне заявлений. И Россия имеет огромный опыт об избежании последствий мониторинга с 2014 года. Помню, как при первой канонаде в Мариуполе в 2014-2016 годах миссия ООН быстрее выезжала в сторону Запорожья. Такой себе мониторинг. Не зря эти две мониторинговые миссии системно пикетировали с плакатами с изображением незрячих. Как сейчас? Не думаю, что у американцев больше желания лезть во взрывы или реально останавливать российские суда. Тем более не русские, а под каким-то другим флагом. Поэтому веры в договоренности у меня нет. Но с учетом смягчения режима санкций только на стадии обещаний заставляет нервничать. Почему? Потому что пока США точно не на нашей стороне. Как бы там кто ни надувал щеки и двигал бровью — они откровенно заиграют с нашим врагом. А там – посмотрим. Все равно – свое делать", — дописал он.

Сергей Стерненко, украинский волонтер, считает, что переговоры в Саудовской Аравии выгодны только России. "Фактически только Украина пошла на уступки", — пишет он. По словам Стерненко, перемирие россиянам понадобилось только после масштабных атак по их энергетической инфраструктуре:

"Атаковать нас ракетами и дронами будут и дальше. Не меньше, чем раньше. Последние удары по жилым домам в Одессе, Киеве и тому подобное — тому подтверждение. Зато они получают ослабление санкций в части удобрений и больше свободы для продажи украденного у Украины зерна. Они требуют еще больше снять санкции и нет сомнений — Штаты их снимут. Мы же от этого соглашения ничего не получим […] Последствия сделки — это снижение санкций, больше свободы для российских судов, доступ к рынкам. А мы от этого ничего не получим. Это не справедливое соглашение. Это развязывание рук агрессора", — подчеркнул Стерненко.

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что в ближайшее время вырастет информационное давление со стороны РФ.

"Начинается период, когда Россия увеличит информационные атаки, провокации и обвинения Украины в "срыве договоренностей". Никаких вопросов территорий, влажные мечты россиян — это только их влажные мечты", — заявил он.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что разведка США считает маловероятным появление альтернативы Путину. Более того, там указали, что сейчас вероятность замены российского президента меньше, чем за любой период его правления.