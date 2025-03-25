Договорились о перемирии, но... Что не сходится в заявлениях Украины и России

Это расхождение может стать основной для манипуляций со стороны РФ

Украина, США и Россия подтвердили достижение договоренностей по запрету ударов по энергетической инфраструктуре и гарантиям безопасного судоходства в Черном море. Впрочем, стороны назвали разные даты начала действия этих соглашений.

Президент Владимир Зеленский 25 марта заявил, что перемирие в Черном море и мораторий на атаки энергетических объектов вступили в силу именно в этот день. В то же время Кремль сообщил, что 30-дневный запрет действует якобы еще с 18 марта.

Эти противоречия возникли после переговоров в Саудовской Аравии, где 24 марта американская делегация встречалась с россиянами, а 25-го с украинской стороной. Белый дом подтвердил, что с обеими странами достигнуты договоренности о защите гражданской навигации и разработке механизмов недопущения ударов по критической инфраструктуре.

Министр обороны Рустем Умеров подчеркнул, что в случае выхода российских военных судов за пределы восточной части Черного моря Украина будет считать это угрозой своей безопасности и оставляет за собой право на самозащиту.

Между тем, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предупредил, что на фоне этих договоренностей Россия усилит информационные атаки и обвинения Украины в "срыве перемирия".

"Что ж, теперь начинается период, когда Россия увеличит информационные атаки, провокации и обвинения Украины в "срыве договоренностей", — дописал Коваленко.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Россия не хочет просто так вводить режим "тишины" на море. Среди требований захватчиков: снятие санкций с производителей продовольствия и удобрений. Кроме того, ограничения должны быть сняты с "Россельхозбанка".