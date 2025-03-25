У Трампа признали, что Путин не сможет достичь "полной победы" над Украиной

Однако война на истощение приведет к постепенному ухудшению позиций Киева

Разведывательное сообщество США считает, что Россия не сможет достичь "полной победы" над Киевом, как ее представляли в Кремле, развязывая полномасштабную войну со своим меньшим соседом. Однако ситуация для Украины будет постепенно ухудшаться.

Об этом идет речь в ежегодном докладе об основных угрозах национальной безопасности Америки, "которые могут возникнуть в течение следующего года". Документ был опубликован разведывательным сообществом США во вторник, 25 марта.

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Американцы признают: хотя Путин не сможет добиться "полной победы", которую он предполагал при начале вторжения в феврале 2022 года, "Россия сохраняет динамику".

"Эта война на истощение приведет к постепенному, но устойчивому ухудшению позиций Киева на поле боя, несмотря на любые попытки США или их союзников заставить Москву платить еще большую цену", – говорится в отчете.

Так, несмотря на трудности с набором, Россия регулярно обеспечивает достаточное количество личного состава для пополнения потерь и создания новых подразделений для поддержки атак на нескольких фронтах. В то время как Украина увеличила общий набор в войско после принятия нового законодательства о мобилизации весной 2024 года, Киев "растянул свои ресурсы", пытаясь начать новые наступательные операции, в частности в Курске, и создать больше бригад, одновременно обороняясь на всех фронтах.

"Рост оборонных расходов Москвы и инвестиции в оборонно-промышленный потенциал позволят России и в дальнейшем поддерживать высокий уровень производства критически важных средств, таких как артиллерия, ракеты большой дальности, ударные БПЛА и планирующие бомбы, что обеспечит России преимущество в огневой мощи над Украиной", — считают в США.

Напомним, после переговоров с американцами в Саудовской Аравии Россия ожидает снятия санкций с производителей продовольствия и удобрений. Кроме того ограничения должны быть сняты с "Россельхозбанка" (РСХБ).