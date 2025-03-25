"Если Россия нарушит перемирие...": Зеленский расскрыл новые детали о договоренностях с РФ

Президент Зеленский рассказал о результатах переговоров в Саудовской Аравии

Договоренность о перемирии между Украиной и Россией в Черном море и приостановке ударов по энергетическим объектам начинает действовать с 25 марта. Соглашение предусматривает свободное судоходство и отказ от атак на критическую инфраструктуру обоих государств.

К этим договоренностям подключились США, которые помогли провести переговоры в Саудовской Аравии. Об этом Владимир Зеленский сообщил во время встречи с журналистами во вторник, 25 марта.

Перемирие в Черном море и энергетике

После встречи в Саудовской Аравии появились два отдельных заявления. Одно о том, о чем договорились Украина и США, а второе о договоренностях между США и Россией.

"О чем мы договорились — что может быть тишина на море и свободное судоходство. Мы благодарны американской стороне за этот результат и важно, что мы проговорили отдельно с американской стороной по инфраструктуре, мы этому выделили много времени", — отметил глава государства.

По новым договоренностям, с 25 марта начинает действовать перемирие по двум важным направлениям. Украина не будет атаковать российские энергетические объекты, а Россия не будет бить по украинским.

"Мы не поражаем их энергетику, россияне не поражают наши объекты", — пояснил Зеленский.

Президент рассказал, что это одна из первых договоренностей с США. Украина также дала американцам список своих важных объектов "на всякий случай".

"Американская сторона считает, что тишина в небе по поводу энергетики касается и другой гражданской инфраструктуры. Уже хороший результат, если не будут наноситься удары по энергетике — это уже немало", — подчеркнул Зеленский.

Если Россия нарушит правила перемирия, Украина обратится к США: "Если мы видим, что кто-то нарушает, мы считаем, что мы обращаемся по всем нашим линиям к американской стороне с теми фактами и доказательствами, которые российская сторона нарушила", — рассказал президент.

Другие заявления Зеленского

Президент также сказал, что США предлагают Украине новое соглашение об ископаемых, но там нет вопросов об АЭС.

"Вчера команда брифировала меня по поводу нового соглашения, как это выглядит сейчас. Это большое полное соглашение видения американской стороны, от шагов которые были раньше. Рамочное соглашение, вы помните, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение. Сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение, их видение".

По фронту глава государства сказал следующее: "У нас фронт сейчас в неплохом состоянии".

Также президент упомянул территориальные вопросы, а именно о желании РФ захватить Запорожье и Херсон. "Вопросов территорий нет. Поэтому все равно, о чем они говорят", — заявил Зеленский.

Кроме прочего, Владимир Зеленский подверг критике спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа за его слова о "референдумах" на оккупированных территориях Украины. Президент сказал, что эти слова похожи на то, что говорит Кремль.

"Его месседжи, к сожалению, очень сильно совпадают с месседжами официального Кремля", — заметил Зеленский, напомнив, что "референдумы" России были незаконными и проводились под дулами автоматов.

Президент считает, что Уиткофф много общался с российским руководством, но в этом есть и плюсы: США все меньше доверяют России, потому что российская сторона не выполняет свои обещания о прекращении огня.

"Все понимают, что США хотят принести требуемый Трампу результат и недоверия к россиянам из-за этого с каждым днем будет больше", — подытожил президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему Белый дом стал верить Путину? Зеленский раскрыл детали в интервью.