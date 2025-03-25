Замены Путину нет, но Россия постоянная угроза: что прогнозирует разведка США и какое будущее видит для Украины

У Трампа считают, что Путин перечеркнул два десятилетия "геополитического возрождения" России.

Во вторник, 25 марта, разведывательное сообщество США опубликовало ежегодный доклад об основных угрозах национальной безопасности Америки, "которые могут возникнуть в течение следующего года". Отмечается, что все изложенные угрозы требуют "мощного разведывательного ответа".

Несмотря на резонансные сообщения СМИ со ссылкой на доклад о потенциальной готовности России использовать ядерное оружие против Украины, в оригинальном документе такой информации нет.

Международный обозреватель "Телеграфа" Ольга Кириллова ознакомилась с отчетом — самое интересное об основных выводах американских разведчиков читайте дальше в материале.

РФ — постоянная угроза глобальным интересам США

В докладе говорится, что прежде всего Россия, Китай, Иран и Северная Корея — как отдельно, так и вместе — бросают вызов интересам США в мире, "атакуя или угрожая другим [странам] в своих регионах, используя как асимметричные, так и традиционные силовые методы".

В разделе относительно России утверждается: Москва рассматривает свою войну против Украины как "прокси-конфликт с Западом". При этом ее цель "восстановить российскую силу и безопасность в ближнем зарубежье" от якобы посягательств со стороны США и Запада увеличивает риск "непреднамеренной эскалации" между Россией и НАТО.

"Как следствие, усиление и затягивание военно-политической напряженности между Москвой и Вашингтоном в сочетании с растущей уверенностью России в своем превосходстве на поле боя и оборонно-промышленной базе, а также повышенным риском ядерной войны создают как настоятельную необходимость, так и затрудняют усилия США, направленные на то, чтобы довести войну до приемлемого завершения. Независимо от того, как и когда закончится война в Украине, нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции России подчеркивают ее устойчивость и постоянную потенциальную угрозу власти, присутствию и глобальным интересам США".

Американцы отмечают: несмотря на огромные расходы из-за войны, Россия оказалась "приспособленной и устойчивой", отчасти благодаря поддержке других стран. К примеру, отношения с Китаем помогли Москве обойти западные санкции и экспортный контроль, сохранить мощный рынок сбыта энергоносителей и "создать глобальный противовес Соединенным Штатам, даже если это стоило ей большей уязвимости к китайскому влиянию".

"Президент Владимир Путин выглядит решительным и готовым заплатить очень высокую цену за победу в то время, которое он считает определяющим в стратегическом соревновании России с Соединенными Штатами, мировой истории и своем личном наследии. Большинство россиян продолжают пассивно воспринимать войну, и появление альтернативы Путину сейчас менее вероятно, чем когда-либо за четверть века его правления", — говорится в отчете.

По мнению американских разведчиков, Москва все чаще пытается играть роль "спойлера" (того, кто усложняет или срывает определенные процессы или соглашения — Ред.) на площадках типа ООН. А также использовать организации по типу БРИКС для продвижения политики дедолларизации, то есть уменьшения зависимости от доллара США в международной торговле.

"Россия продемонстрировала, что может преодолеть значительные экономические проблемы, вызванные продолжающимся истощением от войны, наложенными Западом расходами, высокой инфляцией и процентными ставками, по крайней мере в ближайшей перспективе, используя финансовые обходные пути и импортозамещение, поддерживая низкий уровень долга и продолжая инвестировать в оборонно-промышленную базу.

Экономика России остается четвертой по величине в мире", — утверждает разведывательное сообщество.

Не так все критично у россиян и в военной сфере, считает американская разведка. К примеру, значительные потери сухопутных войск России в войне "практически не подорвали стратегические основы ее военного могущества". Российские воздушные и военно-морские силы "остаются невредимыми", причем первые, мол, более современные и боеспособные, чем в начале вторжения.

Для справки: с начала полномасштабного российского вторжения Украина уничтожила или повредила более 20 кораблей Черноморского флота России, который был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные суда из оккупированного Крыма в другие места, в частности, Новороссийск.

Война также способствовала усовершенствованию некоторых возможностей российской армии. Например, первоначальное использование средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем в США называют "неэффективным", однако Россия смогла адаптироваться и внедрить инновации, используя РЭБ для более эффективного подавления украинских радаров, GPS и БПЛА.

Среди прочего американцы фиксируют наращивание россиянами арсенала ударных средств, предназначенных для нанесения ударов по территории Штатов, а также по дислоцированным за границей силам и объектам с целью "создания угрозы союзникам США в случае кризиса или войны".

В то же время американцы признают, что Москва столкнется с долгосрочными вызовами, такими как качество личного состава, коррупция и рождаемость, которая ниже уровня, необходимого для восстановления потерь.

"Инвестиции в вербовку военных и закупку техники позволят России постепенно восстанавливать резервы и расширять сухопутные войска, особенно в течение следующего десятилетия.

Несмотря на это, война в Украине будет сдерживать эти усилия, пока она будет продолжаться. Москва будет вынуждена постоянно балансировать между выделением ресурсов на массовое производство вооружений для поддержания войны и их модернизацией и восстановлением".

По убеждению Штатов, Россия и в дальнейшем сможет применять антиамериканскую дипломатию, тактику энергетического принуждения, дезинформацию, шпионаж, операции влияния, военное запугивание, кибератаки и другие инструменты, пытаясь продвигать свои интересы.

"Война в Украине дала Москве много уроков по борьбе с западным оружием и разведкой в крупномасштабной войне. Этот опыт, вероятно, бросит вызов будущему оборонному планированию США, в том числе против других противников, с которыми Москва делится полученными уроками", — подчеркивается в документе.

Россия тоже хочет Гренландию?

Отдельное внимание уделено интересам России в Арктике, в частности, к острову Гренландия, на взятии под контроль которого все еще настаивает администрация действующего президента США.

Москва контролирует около половины всего арктического побережья и считает этот регион важным для своего экономического благосостояния и национальной безопасности. РФ стремится и в дальнейшем разрабатывать арктические запасы нефти и газа, и получить выгоду от прогнозируемого роста морской торговли.

"Россия обеспокоена усилением экономической и военной конкуренции с западными странами в регионе, которая усилилась в прошлом году, когда НАТО расширилось за счет двух последних арктических государств, ранее не бывших членами Альянса, Финляндии и Швеции", — пишут в отчете.

Интерес России к Гренландии сосредоточен главным образом на ее близости к стратегически важным морским путям между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами — в том числе для атомных подлодок — и на том, что в Гренландии расположена ключевая военная база США "Туле" или "Питуффик".

РФ имеет преимущество в "войне на истощение"

В разделе под названием "Россия и Украина" американское разведывательное сообщество говорит о том, что в течение последнего года РФ получила преимущество в своем полномасштабном вторжении и находится на пути к "накоплению большего влияния" для того, чтобы заставить Киев и его западных партнеров вести переговоры о завершении войны, которое обеспечит Москве желаемые уступки.

В документе обращают внимание, что продолжение войны будет нести прямые риски прежде всего для Америки.

"Продолжение российско-украинской войны увековечивает стратегические риски для Соединенных Штатов, связанные с непреднамеренной эскалацией до широкомасштабной войны, потенциальным применением ядерного оружия, усилением опасности среди союзников по НАТО, особенно в Центральной, Восточной и Северной Европе, а также более дерзкими действиями Китая и Северной Кореи".

Американцы признают: хотя Путин не сможет добиться "полной победы", которую он предполагал при начале вторжения в феврале 2022 года, "Россия сохраняет динамику".

"Эта война на истощение приведет к постепенному, но устойчивому ухудшению позиций Киева на поле боя, несмотря на любые попытки США или их союзников заставить Москву платить еще большую цену".

Так, несмотря на трудности с набором, Россия регулярно обеспечивает достаточное количество личного состава для пополнения потерь и создания новых подразделений для поддержки атак на нескольких фронтах. В то время как Украина увеличила общий набор в войско после принятия нового законодательства о мобилизации весной 2024 года, Киев "растянул свои ресурсы", пытаясь начать новые наступательные операции, в частности в Курске, и создать больше бригад, одновременно обороняясь на всех фронтах.

"Рост оборонных расходов Москвы и инвестиции в оборонно-промышленный потенциал позволят России и в дальнейшем поддерживать высокий уровень производства критически важных средств, таких как артиллерия, ракеты большой дальности, ударные БПЛА и планирующие бомбы, что обеспечит России преимущество в огневой мощи над Украиной", — считают в США.

Разведчики уверены, что и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в продолжении обсуждений с Соединенными Штатами относительно того, как завершить войну, и "продемонстрировали готовность попробовать частичное прекращение огня".

"Однако Путин, вероятно, осознает потенциальные последствия длительного конфликта для российской экономики и возможность нежелательной эскалации в отношениях с Западом, а Зеленский, вероятно, понимает, что его позиции ослабевают, будущее западной помощи является неопределенным, и прекращение огня может в конце концов стать вынужденным шагом.

Однако пока оба лидера, вероятно, все еще считают, что риски более длительной войны меньше, чем риски неудовлетворительного урегулирования. Для России положительные тенденции на поле боя позволяют проявить определенное стратегическое терпение, а для Украины уступка территории или нейтралитет [по требованию] России без существенных гарантий безопасности со стороны Запада может вызвать внутреннюю реакцию и угрозу безопасности в будущем".

Разведка признает, что Москва использует меры воздействия, разжигая политический раздор на Западе, сея сомнения в демократических процессах и глобальном лидерстве США, ослабляя поддержку Украины со стороны Запада и усиливая желаемые российские нарративы.

"Злонамеренная деятельность Москвы с целью влияния будет продолжаться в обозримом будущем и почти наверняка будет увеличиваться в изощренности и объемах".

В то же время Россия имеет "самый большой и разнообразный" запас ядерного оружия, который вместе с развернутыми системами наземного, воздушного и морского базирования может нанести "катастрофический ущерб" США.

Более того: в отчете утверждают, что Россия разрабатывает новый спутник, предназначенный для размещения ядерного оружия в космосе.

"Ядерный взрыв в космическом пространстве может повлечь за собой разрушительные последствия для Соединенных Штатов, мировой экономики и мира в целом. Это нанесло бы ущерб национальной безопасности, коммерческим спутникам и инфраструктуре всех стран, а также помешало бы использованию космоса США как движущей силы экономического развития".

Разрушенное путинское видение

Американское разведывательное сообщество подводит итоги: Россия заплатила высокую цену "кровью, сокровищами, потерей международной репутации и внешнеполитических возможностей" за свое широкомасштабное вторжение в Украину.

"Президент Путин перечеркнул два десятилетия геополитического возрождения России, создал новые угрозы ее внешней и внутренней безопасности, а также ослабил ее экономический и военный потенциал, сделав ее более зависимой от Китая и других партнеров-единомышленников, таких как Северная Корея…

Агрессия России укрепила европейское единство и побудила Финляндию и Швецию вступить в НАТО. Усилия Армении, Молдовы и некоторых стран Центральной Азии по поиску альтернативных партнеров свидетельствуют о том, что война нанесла ущерб влиянию Москвы даже на постсоветском пространстве и разрушила видение Путина относительно большого евразийского союза", — говорится в докладе.