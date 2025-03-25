Как купить билет и не только. Ответы на самые распространенные вопросы во время сбоя в "Укрзалізниці"

Сервисы УЗ не работают уже два дня

Сервисы "Укрзалізниці" уже несколько дней не работают после кибератаки. Приобрести билет или просмотреть какую-либо информацию в приложении невозможно. В связи с этим у украинцев возникает немало вопросов.

"Телеграф" собрал ответы на самые часто задаваемые вопросы, которые волнуют граждан. Отметим, что по состоянию на 25 марта в 11:00 сервисы "Укрзалізниці" не работают.

"Команда "Укрзалізниці", партнеров и ведущих экспертов продолжают нон-стоп возобновления онлайн-сервисов", — сообщает пресс-служба УЗ.

Как и где купить билет

Купить билет на региональный рейс на момент сбоя системы можно только в кассах вокзалов. Если же на какой-нибудь из станций касса не работает, пассажирам советуют направляться на нужный поезд. Уже там проводник по определенному алгоритму разрешит ситуацию. Однако это касается только фактических рейсов.

Что касается международных рейсов, то в УЗ говорят, что билеты на них следует покупать в соответствующих кассах. Но если поездки планируется через несколько недель-дней, компания рекомендует подождать возобновления работы серверов.

Военные могут приобрести билеты в специальных военных кассах вокзалов или сразу же направляться на нужный поезд. Где проводник разрешит ситуацию с билетами.

Когда заработает сайт "Укрзалізниці"

Как сообщают в УЗ, команда ведущих специалистов уже вторые сутки пытается возобновить работу сервисов без потери данных и их повреждения. Пока прогнозов относительно точной даты запуска работы нет.

В то же время на некоторых порталах по покупке билетов отмечено: "Наш сайт работает, а вот на сервере "Укрзалізниці" проходят технические работы. Восстановление работы: 25.03.2025 14:00".

Как вернуть билет, купленный онлайн

Сдать билет можно максимум за 1 час до отправки. Для этого следует отправить номер телефона, четкую фотографию или скан-копию билета на почту services.uz.gov.ua@gmail.com. В течение 3 дней УЗ рассмотрит полученные запросы и свяжется с клиентом для возмещения средств.

Такая же схема действует и для тех, кто не успел сдать билеты на поезда 23-25 марта и не пользовался ими. Все заявки будут обрабатываться индивидуально.

Могут ли продать билеты на одно место дважды

Украинцев смущает, что во время сбоя приобретенные ими билеты могут снова перепродать. То есть проводница в поезде посадит на пустое место человека или в кассе продадут это место дважды. УЗ уверяет, что такого не будет, ведь все купленные билеты отображаются в базе.

Как узнать расписание поездов

Узнать график движение поездов можно непосредственно на вокзале в справочных кассах, а также по имеющимся там актуальным расписаниям. Кроме того, расписание поездов на популярные направления доступно на некоторых порталах по покупке билетов.

Заметим, что сейчас нельзя купить билеты ни через разные приложения, ни через банки. УЗ сможет предоставлять онлайн-услуги после полного возобновления работы сервисов, к настоящему моменту действуют определенные ограничения.

Также "Укрзалізниця" призывает граждан не паниковать и покупать билеты в кассах только на ближайшие даты, если поездка планируется через несколько недель — советуют подождать возобновления работы сайта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нардеп назвал одну из вероятных причин атаки на "Укрзалізницю".