Из-за сбоя в "Укрзалізниці" пострадали не только пассажирские перевозки: что известно о новой системе работы компании

В компании объяснили, как поступить, пока онлайн-сервисы недоступны

Проблемы в работе цифровых сервисов "Укрзалізниці" затронули не только пассажирские, но и грузовые перевозки. Из-за масштабной кибератаки железнодорожная компания временно перешла на бумажный документооборот.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. Там отметили, что специалисты продолжают работать над возобновлением работы ІТ-систем. Пока все процессы организации перевозки грузов, заказа вагонов, учета, отчетности и обслуживания весовых приборов осуществляются в ручном режиме.

Клиентам напомнили актуальные инструкции по действиям в условиях временного сбоя.

Внутренние перевозки организуют по предъявлению, экспорт – только после согласования с портами или европейскими партнерами. Заказ вагонов филиала "Центр транспортной логистики" УЗ принимает по электронной почте или по телефону, а заявки на взвешивающие приборы – через мессенджеры.

В "Укрзалізниці" также призвали грузоотправителей обеспечить надлежащий остаток средств на счетах во избежание долгов в период ограниченного доступа к цифровым сервисам.

Оформление всех транспортных документов проводится в бумажном виде, включая перевозочные документы, вагонную отчетность и техническую документацию. После возобновления работы электронной системы компания вернется в цифровой формат.

Напомним, 23 марта "Укрзалізниця" сообщила о временной недоступности сервисов покупки билетов через сайт и приложение из-за технических проблем. Для удобства пассажиров на вокзалах были привлечены дополнительные работники в кассах. Несмотря на это, украинцы пишут, что очереди у касс вокзалов якобы гораздо больше, чем сообщает "УЗ". Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Федиенко отметил, что атака на сервисы компании могла стать следствием утечки информации.