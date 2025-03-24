"Укрзализныця" заявила о масштабной кибератаке. Что известно о сбое

Движение поездов стабильное

"Укрзализныця" заявила, что на ее онлайн-системы осуществлена масштабная таргетированная кибератака. Восстановление всех систем длилось все прошедшие сутки и продолжается сейчас.

Об этом сообщили в "Укрзализныце". Ее специалисты сотрудничают с кибердепартаментом Службы безопасности Украины.

"Ключевое врагу не удалось: движение поездов стабильное, они курсируют четко без задержек и все операционные процессы движения отлажены в резервном формате. Железная дорога продолжает движение, несмотря на физические атаки по инфраструктуре, не остановить ее и подлыми кибератаками", — говорится в сообщении.

"Укрзализныця" и раньше становилась объектом кибератак врага. Поэтому в компании внедрены протоколы резервирования.

"Последняя атака была очень системной, нетривиальной и многоуровневой, поэтому перед полным восстановлением из "бекапов" специалисты УЗ, много привлеченных партнеров и кибердепартамента СБУ должны тщательно оттестировать сервисы на возможные уязвимости", — пояснили в компании.

Там добавили, что на утро 24 марта онлайн-продажи билетов остаются недоступными. В понедельник продажа билетов будет осуществляться в офлайн-режиме.

Как работает "Укрзализныця" 24 марта

билеты продаются через кассы. Добавлен персонал и расширены графики работы

на 24 и 25 марта активирована продажа международных билетов в кассах (обычно только онлайн);

если вы не успеваете приобрести билет через кассу – идите непосредственно к поезду. Поездные бригады проинформированы, как оформлять проезд пассажиров на месте

Что известно о сбое в работе "Укрзализныци"

С утра 23 марта была недоступна продажа билетов на "Укрзализныци" через приложение или официальный сайт. В компании это объяснили техническим сбоем в IT системе. "Укрзализныця" усилила дополнительными работниками железнодорожные кассы на вокзалах.

Как рассказывал "Телеграф", вечером в воскресенье на кассах образовались огромные очереди. В частности, они возникли на Центральном вокзале Киева. Чтобы купить билет, в очереди приходилось стоять около 40-50 минут. При этом там работали четыре кассы на покупку билетов внутри Украины и еще две на международные перевозки.