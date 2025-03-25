Укр

Из-за сбоя в "Укрзализнице" украинцы столкнулись с еще одной проблемой

Автор
Елена Руденко
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Приложение не работает
Приложение не работает. Фото Колаж "Телеграфа"

Специалисты работают над возобновлением сервисов

"Укрзализница" продолжает восстанавливать систему после масштабной кибератаки. По состоянию на утро вторника, 25 марта, есть проблема не только с приобретением билетов, но и с их возвращением.

Представители перевозчика на Facebook-странице "Укрзализницы" ответили на вопрос пассажирки, можно ли вернуть ранее приобретенный билет через приложение. Сделать это через приложение до восстановления системы возможности нет. Однако билеты с отправкой в ближайшие два дня можно вернуть онлайн.

"Достаточно, по крайней мере, за час до отправки вашего рейса отправить нам на имейл services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копию или четкое фото вашего билета и контактный номер телефона. Мы обработаем заявку о возвращении в течение 3 суток с момента возобновления работы систем", — пояснили в "Укрзализнице".

Стоит отметить, что сейчас купить билеты на поезд можно только на 2 дня вперед. Специалисты работают над восстановлением системы, обещали, что она заработает уже 25 марта, однако по состоянию на 11:00 этого еще не произошло.

Кибератака на "Укрзализницу" — что известно

С утра 23 марта была недоступна продажа билетов на "Укрзализницы" через приложение или официальный сайт. В компании это объяснили техническим сбоем в IT системе. "Укрзализница" усилила дополнительными работниками железнодорожные кассы на вокзалах.

Уже 24 марта "Укрзализныця" заявила, что на ее онлайн-системы осуществлена масштабная таргетированная кибератака. Она была "очень системной, нетривиальной и многоуровневой". Несмотря на это, движение поездов стабильное, они курсируют четко без задержек, но онлайн-продажи билетов в результате атаки стали недоступными.

Как сообщал "Телеграф", народный депутат (Слуга народа), член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Федиенко предположил, что кибератака на "Укрзализнице" могла стать следствием утечки информации. По его словам, кибербезопасностью компаний типа "УЗ" занимаются их собственные специалисты, а государство к этому не имеет отношения.

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#Укрзализныця #Билеты #Сбой #Кибератака