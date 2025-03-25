Из-за сбоя в "Укрзализнице" украинцы столкнулись с еще одной проблемой

Специалисты работают над возобновлением сервисов

"Укрзализница" продолжает восстанавливать систему после масштабной кибератаки. По состоянию на утро вторника, 25 марта, есть проблема не только с приобретением билетов, но и с их возвращением.

Представители перевозчика на Facebook-странице "Укрзализницы" ответили на вопрос пассажирки, можно ли вернуть ранее приобретенный билет через приложение. Сделать это через приложение до восстановления системы возможности нет. Однако билеты с отправкой в ближайшие два дня можно вернуть онлайн.

"Достаточно, по крайней мере, за час до отправки вашего рейса отправить нам на имейл services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копию или четкое фото вашего билета и контактный номер телефона. Мы обработаем заявку о возвращении в течение 3 суток с момента возобновления работы систем", — пояснили в "Укрзализнице".

Стоит отметить, что сейчас купить билеты на поезд можно только на 2 дня вперед. Специалисты работают над восстановлением системы, обещали, что она заработает уже 25 марта, однако по состоянию на 11:00 этого еще не произошло.

Кибератака на "Укрзализницу" — что известно

С утра 23 марта была недоступна продажа билетов на "Укрзализницы" через приложение или официальный сайт. В компании это объяснили техническим сбоем в IT системе. "Укрзализница" усилила дополнительными работниками железнодорожные кассы на вокзалах.

Уже 24 марта "Укрзализныця" заявила, что на ее онлайн-системы осуществлена масштабная таргетированная кибератака. Она была "очень системной, нетривиальной и многоуровневой". Несмотря на это, движение поездов стабильное, они курсируют четко без задержек, но онлайн-продажи билетов в результате атаки стали недоступными.

Как сообщал "Телеграф", народный депутат (Слуга народа), член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Федиенко предположил, что кибератака на "Укрзализнице" могла стать следствием утечки информации. По его словам, кибербезопасностью компаний типа "УЗ" занимаются их собственные специалисты, а государство к этому не имеет отношения.