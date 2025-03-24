Нардеп назвал одну из вероятных причин атаки на "Укрзалізницю"

Сейчас по Украине курсирует много поездов военного назначения

Кибератака на "Укрзализныцю", которая произошла 23 марта и парализовала онлайн-продажу билетов, могла стать следствием утечки информации. Такое мнение высказал народный депутат (Слуга народа), член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Федиенко.

Об этом он написал в Telegram. По мнению Федиенко, тех, кто устроил кибератаку на компанию, мало интересовало сломать систему покупки билетов или даже парализовать движение поездов.

Нардеп подчеркнул, что во время войны по железной дороге курсирует много поездов военного назначения. По его мнению, именно это было причиной кибернападения. При этом Федиенко не исключает, что оно могло стать возможным из-за утечки информации.

"Я надеюсь, что соответствующие службы проверят, произошла ли утечка информации, и насколько она критическая", — пишет он.

Что известно о сбое в работе "Укрзализныци"

С утра 23 марта была недоступна продажа билетов на "Укрзализныци" через приложение или официальный сайт. В компании это объяснили техническим сбоем в IT системе. "Укрзализныця" усилила дополнительными работниками железнодорожные кассы на вокзалах.

Как рассказывал "Телеграф", вечером в воскресенье на кассах образовались огромные очереди. В частности, они возникли на Центральном вокзале Киева. Чтобы купить билет, в очереди приходилось стоять около 40-50 минут. При этом там работали четыре кассы на покупку билетов внутри Украины и еще две на международные перевозки.