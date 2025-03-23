Купить билет на поезд в Укрзализныце сейчас не получится. В чем причина

Специалисты уже работают над устранением проблем

Продажа билетов на Укрзализныце через приложение или официальный сайт временно недоступна. Это связано с техническим сбоем в IT системе компании.

Информация об этом была опубликована в пресс-службе Укрзализныци в воскресенье, 23 марта. Отмечается, что недоступны пока онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.

"Соответствующие специалисты уже работают над устранением проблем. Извиняемся за неудобства", — говорится в сообщении.

В связи с возникнувшей проблемой в Укрзализныце усиливают дополнительными работниками утренние смены железнодорожных касс на вокзалах.

Клиентам в компании предлагают использовать страницы Укрзализныци в социальных сетях для более быстрой связи с ними.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в одном из поездов Укрзализныци случился скандал между проводником и пассажиром. У девушки, которая ехала в купе, украли телефон, пока та спала. Она обратилась к проводнику с просьбой вызвать полицию. Но в ответ, по ее словам, от проводника пассажирка услышала только целую порцию хамства в свою сторону.