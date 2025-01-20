Будут ли мобилизовывать студентов после базовой общевойсковой подготовки

Мобилизация в Украине начинается с 25 лет

Осенью 2025 года в Украине стартует обязательная базовая общевойсковая подготовка (БОВП) для всех студентов. Это нововведение касается всех высших учебных заведений страны, однако студенты в возрасте до 25 лет мобилизации не будут подлежать, даже если они будут отчислены.

Об этом сообщили руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко и народный депутат Алексей Гончаренко.

Как пояснил Андрей Коваленко, мобилизации в Украине подлежат мужчины от 25 лет. Для студентов, которые будут проходить БОВП, призыв в армию остается невозможным до достижения этого возраста.

"Мобилизация 18-летних студентов после БОВП невозможна в принципе. Не стоит распространять непроверенную информацию. До 25 лет только добровольно можно уйти, подписать контракт", — отметил Коваленко.

Сообщение Андрея Коваленко

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что даже в случае отчисления из учебного заведения после прохождения БОВП студенты не могут быть мобилизованы до 25 лет.

"Никто никого не может мобилизовать! В Украине запрещена мобилизация до 25 лет. Даже если вы прошли БОВП. Вас не могут мобилизовать. Точка", — написал Гончаренко.

Сообщение Алексея Гончаренко

Напоминаем, что некоторые категории граждан освобождаются от прохождения БОВП. Одним из основных оснований является непригодность к военной службе.

Так, возможность не проходить военную подготовку имеют:

граждане Украины, которые по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) непригодны к военной службе;

те, кто до обретения гражданства Украины уже прошел военную службу в других странах;

граждане Украины, уже прошедшие военную службу.

Ранее "Телеграф" писал, отчислят ли, если не сдал экзамен по воинской подготовке в вузе. БОВП будет состоять из 300 часов теоретических и практических занятий.