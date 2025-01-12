Советник Трампа захотел понижения возраста мобилизации в Украине: военный эксперт ему ответил

В США будут настаивать на снижении возраста мобилизации в Украине

В будущей администрации Вашингтона хотят видеть, как Украина планирует стабилизировать линию фронта. Там считают, что это будет невозможно без понижения возраста мобилизации.

Об этом рассказал будущий советник президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в эфире ABC. По его убеждению, Украина не сможет стабилизировать фронт без решения вопроса с личным составом.

При этом он отметил, что сейчас возраст мобилизации в Украине 26 лет (по всей видимости он имел в виду 25 лет), а не 18. Уолтц также добавил, что при понижении возраста мобилизации, ВСУ смогут набрать "сотни тысяч новых солдат".

"Они, безусловно, мужественно сражались. Они, безусловно, заняли очень благородную и жесткую позицию, но нам нужно увидеть, как решается проблема нехватки живой силы. Это не просто о боеприпасах или выписывании новых чеков, это о стабилизации фронта, чтобы мы могли прийти к какому-то соглашению", — сказал он.

На его слова уже отреагировал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, даже если возраст снизят и ВСУ наберет 100 тысяч новобранцев, то их придется чем-то вооружать, а на их комплектацию придется откуда-то взять более 1300 танков, более 4000 боевых машин и 1500 единиц артиллерии.

В противном случае, говорит Коваленко, эти новые подразделения быстро понесут огромные потери и станут небоеспособными.

"Майкл Уолтц не говорит об увеличении помощи Украине техникой. Майкл Уолтц не говорит о дополнительном финансировании Украины для повышения мобилизации. Майкл Уолтц говорит, что украинцам нужно гнать на мясорубку желторотых пацанов. Всё просто", — сказал он.

Как сообщалось ранее, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что сейчас не стоит снижать мобилизационный возраст. Нельзя отправлять молодых людей на фронт, ведь Силы обороны не обеспечены на достаточном уровне необходимым количеством оружия, боеприпасов и техники.