ЕС отказался от конфискации замороженных активов? Журналистка дала объяснение

Это перестраховка на случай угрозы размораживания активов РФ

Европейский союз подчеркнул, что российские активы не могут быть разморожены, пока Кремль не только не прекратит войну, но и не компенсирует нанесенный Украине ущерб.

Такое объяснение дала находящаяся в Брюсселе корреспондентка "Радио Свобода" Елена Абрамович.

"ЕС не отказывался от конфискации замороженных российских активов, как это несется сейчас в украинских СМИ", – говорится в публикации.

По словам журналистки, строка о том, что активы "должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей вред, причиненный этой войной", добавили совсем с другой целью.

"Во-первых, никто не должен на этом саммите принимать решение по конфискации — по этому давно нет согласия и сегодня его никто и не ожидал получить", — объясняет Абрамович.

Как пишет корреспондентка, эту строчку добавили в рамках дискуссии по вопросу, что делать, если начнется некий процесс переговоров и требования ослабления определенных санкций, или если летом Венгрия в очередной раз будет блокировать продление санкций и возникнет угроза размораживания активов.

"Другими словами, в этой декларации саммита хотели подчеркнуть, что размораживание активов вообще не вариант. И дипломаты, которых я только что расспрашивала здесь в кулуарах саммита, удивляются, что эта строчка получила толкование как отказ от конфискаций", — добавила она.

Напомним, накануне телефонного разговора с Трампом Путин неожиданно подписал указ, позволяющий пяти западным инвесторам продать свои замороженные в России ценные бумаги. Это решение касается известных финансовых учреждений, таких как Franklin Templeton, PIMCO, BlackRock, Fidelity Investments, Schroders и Legal & General.