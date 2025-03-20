"План Каллас" провалился? Почему в ЕС отказались от крупного пакета помощи Украине

Государства Евросоюза не смогли договориться

Широко разрекламированный пакет европейской помощи Украине в размере 40 миллиардов евро, получивший название "План Каллас", не был реализован на саммите Европейского совета.

Причиной отказа стали скептицизм и критика со стороны государств-членов Европейского союза. Об этом пишет Newsweek.

"Верховный представитель ЕС Кая Каллас, предложившая этот план, заявила, что он пользуется "широкой политической поддержкой". Однако в последнюю минуту он был исключен из повестки дня Совета ЕС из-за противодействия Франции, Италии, Испании и Португалии", – говорится в публикации.

Сообщается, что вместо этого Каллас заявила о согласии сначала на пакет поставок боеприпасов для Украины на сумму 5 млрд евро.

"Амбициозный план Каллас был предложен на фоне растущей обеспокоенности по поводу ослабления поддержки США Украины, а также того, что администрация Трампа ставит под сомнение финансирование борьбы Киева с Россией", – отмечает издание.

Ранее разработка нового пакета военной помощи Евросоюза Украине на 20 млрд евро приостановилась из-за несогласия Венгрии. Об этом сообщали западные СМИ.