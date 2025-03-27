Мужчина отказался от мобилизации, потому что повез зерно на элеватор: что решил суд

Обвиняемый подчеркнул, что у него несовершеннолетнее дети, которых нужно обеспечивать

За уклонение от мобилизации судили мужчину в Винницкой области. Военнообязанный отказался явиться в ТЦК и СП по повестке.

Об этом стало известно по приговору Тростянецкого районного суда. По материалам дела обвиняемый получил официальный вызов в территориальный центр комплектования, однако не выполнил требование и не прибыл в определенное время.

Мужчина свою вину признал полностью. Он сообщил, что 11 января 2024 года проходил военно-врачебную комиссию в Тростянецкой больнице, где он был признан пригодным к службе. Замечаний о состоянии здоровья со стороны врачей не было, и о возможных болезнях он их не информировал.

После прохождения комиссии обвиняемый прибыл в пункт сбора, где ему вручили повестку на прибытие 24 января 2024 года. Он устно сообщил, что не сможет прибыть на отправку, однако никаких подтверждающих документов не предоставил.

Суду мужчина объяснил, что работает водителем грузового автомобиля и осуществляет перевозку самостоятельно. Его автомобиль был загружен пшеницей, которую он должен был перевезти по договору найма в Одесскую область. Он понимал, что может не успеть вернуться к 24 января, но в течение этого периода никому о своей невозможности явиться в ТЦК не сообщал.

Мужчина также признался, что осознавал, что совершает преступление. Однако боялся идти в военкомат, поскольку понимал, что после повторной мобилизации может не вернуться домой. Он подчеркнул, что у него двое несовершеннолетних детей, которых необходимо содержать.

Однако суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Приговор суда

Ранее "Телеграф" писал о решении суда в отношении мужчины, который "спрятался от мобилизации" в кустах. Обвиняемый убеждал, что с детства стоит на учете у психиатра.