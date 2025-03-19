Естественная смерть или убийство? Как умер выдающийся поэт Максим Рыльский и где находится его могила

Рыльский принадлежал к группе "киевских неоклассиков"

Один из самых выдающихся украинских поэтов XX века — Максим Рыльский. Его творчество, наполненное любовью к родной земле и философскими размышлениями, стало важной частью украинской литературы, наряду с наследием Тараса Шевченко.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила украинского поэта Максима Рыльского и от чего он умер. Сегодня, 19 марта, отмечается 130-я годовщина с дня рождения легендарного писателя.

Максим Рыльский — что о нем известно

Выдающийся поэт Максим Рыльский родился 19 марта 1895 года в Киеве. Вырос он в интеллигентной семье, окруженной литературой и народной культурой. Уже в юности Максим писать стихи, а в 1910 году, когда ему было 15 лет, выпустил свой первый сборник "На белых островах".

Семья Максима Рыльского

Его раннее творчество сочетало классическую поэзию с народными мотивами, что определило его литературный стиль. В 20-е годы Рыльский, ставший уже мэтром поэзии, вошел в состав группы "киевских неоклассиков", которые ориентировались в произведениях на высокую культуру слова, освещали политическую жизнь и отказывались восхвалять советскую власть.

Максим Рыльский год сидел в Лукьяновской тюрьме

Из-за этого творчество Максима Рыльского вызывало резкую критику со стороны официальных властей. В 1931 году его арестовали и он год провел в Лукьяновской тюрьме, а его друзья-неоклассики были репрессированы и погибли в лагерях.

Сборники поэта "Верность" и "Чаша дружбы" попали под арест, а учителям в школах даже приказали заклеить страницы учебников, где была биография и произведения Рыльского. И только после смерти Иосифа Сталина украинский писатель смог снова работать без ограничений.

Максим Рыльский входил в группу "киевских неоклассиков"

Максим Рыльский часто путешествовал по Европе, он писал не только стихи, но занимался и переводами. Он оставил после себя сотни переводов с разных языков и более 40 сборников стихов. Но помимо литературной деятельности Рыльский еще был академиком Академии наук УССР, директором Института искусствоведения, фольклора и этнографии, а также депутатом Верховного Совета СССР.

Максим Рыльский писал не только стихи, но занимался и переводами.

Как выглядит могила Максима Рыльского и как он умер

Украинский поэт Максим рыльский ушел из жизни в 1964 году в возрасте 69 лет. Его забрала тяжелая болезнь — рак поджелудочной железы, перед которым медицина была бессильна. Но несмотря на это, поэт продолжал работать до последнего дня. Умер он в Киеве, в своей квартире.

Максим Рыльский умер от рака

Существует также версия, что Максим Рыльский стал жертвой политических преследований и что он якобы был отравлен правительственными структурами. Но эта теория не подтверждена официальными документами и остается лишь предположением.

Похоронили выдающегося писателя на Байковом кладбище. На массивном каменном постаменте Максиму Рыльскому установили бронзовый бюст с задумчивым лицом.

Как выглядит могила Максима Рыльского

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